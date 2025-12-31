Vučić je bio u pravu, fenomenalne vijesti su stigle iz Hrvatske: Nafta stiže do NIS-a

Američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja 2026. godine, izvijestili su iz Vlade RH
Srpski predsjednik Aleksandar Vučić je, pišu tamošnji mediji, obavio "važne razgovore o rješavanju problema Naftne industrije Srbije s američkom administracijom, Uredom za kontrolu inozemne imovine (OFAC) i State Departmentom, ali i sa mađarskim premijerom Viktorom Orbanom".
Istaknuo je da vjeruje da "će se u naredna 24 sata radovati fenomenalnim političkim vijestima", što bi značilo da bi sudbina NIS-a biti poznata tijekom četvrtka.
Janaf i NIS dobili licencu
No, za Vučića su izvrsne vijesti stigle iz Hrvatske. Naime, Vlada je objavila kako je "danas američki Ured za kontrolu strane imovine (OFAC) izdao licencu JANAF-u za nastavak transporta nafte Naftnoj industriji Srbije (NIS) do 23. siječnja 2026. Time će se omogućiti daljnja opskrba isključivo naftom ne-ruskog porijekla."
Licenca omogućuje nastavak opskrbe NIS-a naftom koja nije ruskog podrijetla. To je korisno za NIS koji bi mogao pokrenuti proizvodnju derivata u rafineriji Pančevo, ali i za Janaf, koji je smanjio protok nafte na minimum, čime trpi financijsku štetu.
"Ova odluka jasno pokazuje da američka administracija prepoznaje Hrvatsku kao važnog partnera, koji svojom energetskom infrastrukturom doprinosi smanjenju europske ovisnosti o ruskoj energiji", priopćili su iz Vlade.
Poruka Janafa
Sve su potvrdili i iz Janafa, naglasivši da su odmah spremni isporučiti naftu prema rafineriji u Pančevu.
"JANAF d.d. je u suradnji s Vladom Republike Hrvatske ishodio licencu kojim se odobrava do 23. siječnja 2026. godine sudjelovanje u aktivnostima koje su uobičajene i nužne za transport nafte za izvršavanje Ugovora o transportu sirove nafte sklopljenog s kompanijom NIS a.d.
Pozdravljamo odluku američke administracije te ističemo kako je JANAF d.d. u potpunosti spreman odmah osigurati nesmetan transport i opskrbu rafinerije u Pančevu sirovom naftom. Također nadamo se skorom završetku pregovora između NIS-a i potencijalnih partnera o kupnji ruskog udjela u toj kompaniji, čime bi se ispunili uvjeti propisani sankcijskim režimom", navode iz Janafa