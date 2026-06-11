Plenković ojačava svoj tim u Vladi: U njegov kabinet stiže bivša saborska zastupnica

Vlada Republike Hrvatske na zatvorenom dijelu 175. sjednice utvrdila je stajališta za predstojeće sastanke Vijeća Europske unije, usvojila pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu te donijela niz kadrovskih odluka,

Na zatvorenom dijelu 175. sjednice Vlade Republike Hrvatske utvrđena su stajališta Republike Hrvatske za predstojeće sastanke Vijeća Europske unije – Vijeće za ekonomske i financijske poslove (ECOFIN), koje će se održati 12. lipnja 2026., Vijeće za vanjske poslove (FAC) 15. lipnja 2026., Vijeće za opće poslove (GAC) te Vijeće za zapošljavanje, socijalnu politiku, zdravstvo i pitanja potrošača u formatu ministara zdravstva (EPSCO Health), oba 16. lipnja 2026. godine. Budući da je riječ o pregovaračkim pozicijama koje će Republika Hrvatska tek zastupati u razgovorima s drugim državama članicama Europske unije, one se, kao i u drugim slučajevima kada je riječ o pregovaračkim stajalištima, ne objavljuju prije održavanja sastanaka. Vlada je također usvojila Pregled zakonskih prijedloga iz Plana zakonodavnih aktivnosti za 2026. godinu.

Kadrovske odluke U okviru kadrovskih pitanja donesena je Odluka o izmjenama Odluke o pokretanju postupka pregovora o sklapanju kolektivnog ugovora za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja te o imenovanju pregovaračkog odbora Vlade Republike Hrvatske. Tom su odlukom razriješeni dosadašnji članovi i zamjenica člana Lucian Vukelić, Gordan Žanić i Tanja Paun, dok su novim članovima imenovani Zvonimir Ante Korda i Slađana Čižmek, a Lidija Poljak Marić imenovana je zamjenicom člana. Donesen je i Zaključak kojim se Glavnoj skupštini društva INA – Industrija nafte d.d. predlaže izbor Damira Mikuljana, dr. sc. Branimira Škurle i Ive Ivančića za članove Nadzornog odbora društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na razdoblje od najduže šest mjeseci. Istodobno se Nadzornom odboru društva predlaže izbor Damira Mikuljana za predsjednika Nadzornog odbora, također na razdoblje od najduže šest mjeseci. Vlada je donijela i Zaključak kojim se Skupštini društva Državne nekretnine d.o.o. predlaže izbor Ilijane Krešić Rajič i Gorana Gotala za članove Nadzornog odbora toga društva, do provedbe postupka izbora članova Nadzornog odbora, na vrijeme od najduže šest mjeseci. Na osobni zahtjev razriješena je članica Upravnog vijeća Središnjeg registra osiguranika Katarina Rumora, a novom članicom, na prijedlog Gospodarsko-socijalnog vijeća iz redova sindikata, imenovana je Izabela-Delfa Mišić. Vlada je također donijela Prijedlog odluke o razrješenju predsjednika Upravnog vijeća Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dr. sc. Ante Žigmana, s danom imenovanja na drugu dužnost, na njegov osobni zahtjev, te ga uputila Hrvatskome saboru na donošenje. Podsjetimo, Ante Žigman kandidat je za guvernera HNB-a.