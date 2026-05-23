ludnica na maksimiru

Dinamo upravo zaradio 1,5 milijuna eura u trenutku kad je sudac odsvirao kraj drame u Španjolskoj

S.Č.

23.05.2026 u 23:00

Vilar protiv Girone
Vilar protiv Girone Izvor: Profimedia / Autor: Javier Borrego / Shutterstock Editorial / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Dinamo je večeras zaradio 1,5 milijuna eura bez da je igrao utakmicu. U trenutku kada je sudac označio kraj dvoboja između Girone i Elchea, u Maksimiru su mogli početi slaviti rasplet koji su čekali.

Girona i Elche odigrali su 1:1 u izravnoj borbi za ostanak, a taj je rezultat Elcheu bio dovoljan da zadrži prvoligaški status. Time se aktivirala klauzula iz ugovora Gonzala Villara, španjolskog veznjaka koji je prošle zime iz Dinama otišao na posudbu u Elche uz obvezu otkupa ako klub ostane u ligi.

Elche ostao, Dinamu stiže novac

Girona je kao domaćin u posljednje kolo ušla s dva boda manje i morala je pobijediti kako bi preskočila Elche. No završilo je 1:1, Elche je ostao ispred Girone i osigurao ostanak u La Ligi.

Za Dinamo to znači sigurnih 1,5 milijuna eura od Villarova otkupa, što je u Maksimiru dočekano s velikim zadovoljstvom.

Villar se nije nametnuo u Dinamu

Villar je u Dinamo stigao prošlog ljeta za oko tri milijuna eura, ali se u Maksimiru nije uspio nametnuti. Nakon solidnog početka sezone izgubio je mjesto u momčadi i pao u drugi plan.

Za Dinamo je ukupno odigrao 15 utakmica, uz jedan gol i jednu asistenciju.

Zanimljivo, upravo je u Elcheu napravio prve ozbiljne seniorske korake prije transfera u Romu. Kasnije je igrao za Getafe, Sampdoriju i Granadu, a sada će, nakon izborenog ostanka, Elche morati otkupiti njegov ugovor.

Standings provided by Sofascore

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
ludnica na maksimiru

ludnica na maksimiru

Dinamo upravo zaradio 1,5 milijuna eura u trenutku kad je sudac odsvirao kraj drame u Španjolskoj
junak dana

junak dana

Cijela Engleska slavi Sergeja Jakirovića: Evo što je rekao s peharom u rukama
nevjerojatno

nevjerojatno

Ovo nogomet ne pamti: Nekadašnji velikan ispao iz lige na nestvaran način

najpopularnije

Još vijesti