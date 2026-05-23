Dinamo upravo zaradio 1,5 milijuna eura u trenutku kad je sudac odsvirao kraj drame u Španjolskoj

Girona i Elche odigrali su 1:1 u izravnoj borbi za ostanak, a taj je rezultat Elcheu bio dovoljan da zadrži prvoligaški status. Time se aktivirala klauzula iz ugovora Gonzala Villara, španjolskog veznjaka koji je prošle zime iz Dinama otišao na posudbu u Elche uz obvezu otkupa ako klub ostane u ligi.

Elche ostao, Dinamu stiže novac

Girona je kao domaćin u posljednje kolo ušla s dva boda manje i morala je pobijediti kako bi preskočila Elche. No završilo je 1:1, Elche je ostao ispred Girone i osigurao ostanak u La Ligi.

Za Dinamo to znači sigurnih 1,5 milijuna eura od Villarova otkupa, što je u Maksimiru dočekano s velikim zadovoljstvom.

Villar se nije nametnuo u Dinamu

Villar je u Dinamo stigao prošlog ljeta za oko tri milijuna eura, ali se u Maksimiru nije uspio nametnuti. Nakon solidnog početka sezone izgubio je mjesto u momčadi i pao u drugi plan.

Za Dinamo je ukupno odigrao 15 utakmica, uz jedan gol i jednu asistenciju.

Zanimljivo, upravo je u Elcheu napravio prve ozbiljne seniorske korake prije transfera u Romu. Kasnije je igrao za Getafe, Sampdoriju i Granadu, a sada će, nakon izborenog ostanka, Elche morati otkupiti njegov ugovor.