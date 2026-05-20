samo je pitanje koliko novca će prikupiti

Službeno je: Musk kreće u akciju koja bi ga mogla pretvoriti u prvog svjetskog bilijunaša

M.Či.

20.05.2026 u 23:46

Elon Musk
Elon Musk Izvor: EPA / Autor: FRANCIS CHUNG /EPA
Nakon puno nagađanja, SpaceX je i službeno potvrdio planove za prvu prodaju svojih dionica javnosti.

Planovi su objavljeni u dokumentu o vrijednosnim papirima koji je obavezan za svaku tvrtku koja planira izaći na tržište vrijednosnih papira.

Inicijalna javna ponuda dionica (IPO) tako bi izvršnog direktora SpaceX-a, Elona Muska, učinila još bogatijim i prvim svjetskim bilijunašem, što je, kako kažu analitičari, prekretnica koja pokazuje koliko je tehnološka industrija zapravo bogata.

Očekuje se da će IPO SpaceX-a (Starlinka i xAI) izazvati velik interes među investitorima zbog dosadašnjih rezultata tvrtke u svemirskoj industriji i satelitskom internetu.

Iako nema službenih podataka o tome kad će se IPO održati, nagađa se kako bi to moglo biti već sljedeći mjesec.

Kako piše NBC, ovo bi mogao biti najveći IPO ikad, iako će to biti poznato tek nakon službene objave. Naime, u prijavi američkoj Komisiji za vrijednosne papire i burze koja regulira tržište kapitala, nije navedeno koliko tvrtka planira prikupiti kroz IPO.

Do sad je najveći IPO bio onaj Saudi Aramca 2020. godine kad je prikupljeno 29,4 milijarde dolara.

Neki analitičari smatraju da je ovaj IPO SpaceX-a samo testiranje tržišta za Muska, koji posljednjih godina ne stoji baš najbolje u javnosti. Bliski odnosi s aktualnim predsjednikom Donaldom Trumpom i 'operacija DOGE' stajala ga je popularnosti, kako među građanima tako i među investitorima. No, iako Tesla trenutno prolazi kroz teško razdoblje i dalje ima jezgru odanih obožavatelja koji su spremni uložiti novac u proizvode i dionice tvrtke.

Hoće li biti zainteresirani i za ulaganje u SpaceX i što će Musk napraviti s novcem koji prikupi, saznat ćemo za koji tjedan.

