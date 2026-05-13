Altman na sudu: 'Od Muskovih izjava dizala nam se kosa na glavi'

Ako bi kontrolirao OpenAI, što bi se dogodilo s tvrtkom nakon njegove smrti, pitali su milijardera Muska u OpenAI-u. Odgovorio je da o tome nije puno razmišljao i da bi to mogao prenijeti na svoju djecu

Odvjetnik Elona Muska započeo je unakrsno ispitivanje glavnog izvršnog direktora OpenAI-a Sama Altmana na sudu kratkim pitanjem: 'Jeste li potpuno pouzdani?' Musk tuži tu tvrtku i njezine čelnike zbog toga što su, kako tvrdi, Altman i predsjednik Greg Brockman iznevjerili dobrotvorni sporazum kada se OpenAI preusmjerio sa svoje neprofitne misije na strukturu usmjerenu na zaradu. Microsoft, rani investitor u OpenAI, naveden je kao suoptuženik.

Musk je ispitivao Altmana o optužbama za nepoštenje koje su mu uputili članovi uprave OpenAI-a, njegovim ulaganjima i kratkoj, ali burnoj smjeni s mjesta izvršnog direktora 2023. godine. Nasuprot tome, odvjetnik OpenAI-a sugerirao je da se Musk, koji je pomogao u stvaranju i financiranju tvrtke, rano zalagao za potpunu kontrolu nad njome dok je Altman pokušavao osigurati to da moćnom tehnologijom ne dominira samo jedna osoba. Od suda Musk traži nalog koji će prisiliti OpenAI na povratak u neprofitno poslovanje te uklanjanje Altmana i Brockmana iz uprave. Također traži povrat više od 130 milijardi američkih dolara uloženih u neprofitni ogranak OpenAI-a. Presuda u Muskovu korist mogla bi poremetiti planove OpenAI-a za inicijalnu javnu ponudu dionica kasnije ove godine. 'Nevjerojatna izdaja' OpenAI je porekao Muskove tvrdnje, rekavši da je milijarder želio profitnu strukturu, a tužbu je pokrenuo tek nakon što nije uspio preuzeti kontrolu nad OpenAI-em. Tvrde da Musk, koji je pokrenuo vlastitu tvrtku za umjetnu inteligenciju nakon što je napustio OpenAI 2018. godine, sada pokušava naštetiti konkurentu. Njegov odvjetnik Steven Molo citirao je ranija svjedočenja članova uprave OpenAI-a i bivših direktora, prema kojima je Altman bio nepošten i stvorio toksičnu kulturu laganja. No on se ocijenio 'poštenom i pouzdanom poslovnom osobom', ali je rekao da nije bio svjestan pojedinih konkretnih optužbi. Također je kritizirao način na koji je uprava postupila s njegovom smjenom i rekao da je bilo 'nesporazuma'. 'Nisam pokušavao prevariti upravu', ustvrdio je.

Članovi uprave i direktori OpenAI-a ranije su tijekom suđenja svjedočili o svojim nedoumicama prema Altmanu, uključujući ono što su opisali kao njegov otpor nadzoru uprave i navodnu neiskrenost prema višem vodstvu, uključujući bivšu glavnu tehnološku direktoricu Miru Murati. Suosnivač OpenAI-a Ilya Sutskever, koji je odigrao glavnu ulogu u Altmanovoj smjeni, svjedočio je da je mjesecima prikupljao dokaze koji pokazuju ono što je nazvao Altmanovim obrascem obmane i lošeg upravljanja. Sutskever je kasnije glasao za njegov povratak, rekavši da žali zbog svoje odluke. Altman se vratio na posao samo nekoliko dana nakon smjene, a imenovan je novi odbor. U svjedočenju je opisao događaje iz 2023. godine kao 'nevjerojatnu izdaju', 'vrlo javnu' i 'vrlo bolnu'. 'Da sam znao koliko će ovo biti teško i bolno, nikada ne bih pokušao', rekao je Altman o svom desetljeću u OpenAI-u, dodajući: 'Jako sam zahvalan što nisam, jer osim moje obitelji, ovo je bila najznačajnija stvar u mom životu koju sam mogao zamisliti.' Sumnja u Muska Kontrola nad općom umjetnom inteligencijom, hipotetskom fazom umjetne inteligencije u kojoj se njezine kognitivne sposobnosti podudaraju s ljudskima u bilo kojem području, bila je važan čimbenik u osnivanju OpenAI-a, rekao je Altman. Ustvrdio je da je tvrtka osnovana dijelom zato što su on i ostali suosnivači vjerovali kako jedna osoba ne bi trebala biti zadužena za opću umjetnu inteligenciju - ako to bude postignuto. Musk je za početak želio 'potpunu kontrolu' nad bilo kojim profitnim subjektom OpenAI-a, svjedočio je Altman, uz obećanje da će s vremenom smanjiti tu kontrolu. Ali on nije bio uvjeren da će se Musk povući, pozivajući se na svoje iskustvo rada sa startupovima čiji lideri rijetko odustaju od moći nad uspješnom tvrtkom. 'Moje je uvjerenje da je želio imati dugoročnu kontrolu i da bi je imao da smo se dogovorili o strukturi koju je želio', rekao je Altman.