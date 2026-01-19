Pritisak na Apple i Google: 28 organizacija zahtijeva uklanjanje X-a i Groka

Elon Musk nije jedini odgovoran za to što je Grok generirao intimne deepfake snimke stvarnih osoba bez njihova pristanka, uključujući i djecu. Sve se češće postavlja pitanje odgovornosti Applea i Googlea, koji su unatoč vlastitim pravilima i javno isticanim etičkim standardima dopustili da Grok i platforma X ostanu dostupni u njihovim trgovinama aplikacija, iako Muskov chatbot navodno i dalje proizvodi takav sadržaj.

U srijedu je koalicija ženskih i progresivnih organizacija za zagovaranje prava uputila otvorena pisma Timu Cooku i Sundaru Pichaiju, pozivajući ih da provedu vlastita pravila i uklone sporne aplikacije. Pisma je potpisalo 28 organizacija, među kojima su Ultraviolet, ParentsTogether Action i Nacionalna organizacija za žene (NOW).

U pismu se Apple i Google optužuju da 'ne samo da omogućuju širenje neovlaštenih intimnih snimki (NCII) i materijala seksualnog zlostavljanja djece (CSAM), već na tome i profitiraju'. Koalicija navodi da, kao organizacije posvećene sigurnosti i dobrobiti korisnika na internetu, osobito žena i djece te etičnoj primjeni umjetne inteligencije, zahtijevaju hitno uklanjanje Groka i X-a iz App Storea kako bi se spriječile daljnje zloupotrebe i kaznena djela.

Smjernice i Applea i Googlea izričito zabranjuju aplikacije koje omogućuju takav sadržaj, no do danas nijedna od kompanija nije poduzela vidljive mjere. Na upite Engadgeta o cijelom slučaju, ni Apple ni Google nisu odgovorili.

Problem je prvi put široko prijavljen početkom mjeseca. Tijekom 24 sata nakon što je priča izbila u javnost, Grok je navodno objavljivao oko 6.700 slika na sat koje su bile seksualno sugestivne ili su prikazivale 'razodijevanje' stvarnih osoba. Procjenjuje se da je čak 85 posto svih slika koje je chatbot generirao u tom razdoblju bilo seksualizirano. U isto vrijeme, druge popularne stranice za izradu takvih deepfakeova proizvodile su u prosjeku 79 novih slika na sat.