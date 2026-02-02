Još jedna europska zemlja planira zabraniti društvene mreže mlađima od 16 godina

Zakon također predviđa da adolescenti u dobi od 13 do 16 godina mogu pristupiti društvenim mrežama samo uz pristanak roditelja, te da te platforme moraju uvesti sustav provjere dobi i roditeljskog odobrenja kompatibilan sa softverima koje koristi portugalska uprava.

" Digitalna punoljetnost za samostalan pristup platformama, uslugama, igrama i aplikacijama na koje se odnosi ovaj zakon utvrđuje se na 16 godina ", navodi se u tekstu koji su predstavili zastupnici vladajuće stranke desnog centra (PSD).

"Specijalizirana literatura i noviji znanstveni podaci pokazali su da rano korištenje ovih resursa, prije 16. godine, može ugroziti normalan društveni i kognitivni razvoj djece, pokazujući se sve više ovisničkim i štetnim", napomenuli su u uvodnom tekstu parlamentarci koji su podnijeli prijedlog zakona.

Rasprava o uvođenju digitalne punoljetnosti intenzivirala se u Europi otkako je Australija u prosincu postala prva zemlja koja je zabranila društvene mreže mlađima od 16 godina.

Francuski parlament izglasao je prošli tjedan prijedlog zakona o zabrani društvenih mreža mlađima od 15 godina.

Uz Francusku, Danska, Grčka i Španjolska također se zauzimaju za uvođenje zabrane na razini cijele Europske unije.