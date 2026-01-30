Musk seli podatkovne centre u svemir: Spaja SpaceX i xAI kako bi izgradio 'digitalni mozak' u orbiti

Cilj je smanjiti rastuće energetske i infrastrukturne troškove zemaljskih podatkovnih centara, koji postaju jedno od najvećih uskih grla AI industrije, piše Reuters .

Prema dostupnim informacijama, spajanje Muskova SpaceX-a i njegove AI tvrtke moglo bi otvoriti put razvoju tzv. svemirskih podatkovnih centara, mreža satelita u orbiti koji bi obrađivali goleme količine podataka potrebne za rad naprednih AI sustava poput xAI-jeva Groka ili OpenAI-jeva ChatGPT-a.

Što su svemirski AI podatkovni centri?

Riječ je o još uvijek ranoj, eksperimentalnoj ideji koja predviđa korištenje stotina satelita napajanih solarnom energijom, umreženih u orbiti kako bi zajedno obavljali zahtjevne računalne zadatke. Zagovornici koncepta tvrde da svemir nudi gotovo neprekidan izvor solarne energije te uklanja potrebu za skupim sustavima hlađenja, koji danas čine velik dio troškova klasičnih podatkovnih centara.

No stručnjaci upozoravaju da je komercijalna primjena još daleko. Ključni izazovi uključuju svemirski otpad, izloženost kozmičkom zračenju, nemogućnost redovitog fizičkog održavanja opreme te visoke troškove lansiranja. Prema procjenama Deutsche Banka, prve male orbitalne instalacije mogle bi se testirati 2027. i 2028. godine, dok bi veće konstelacije – potencijalno sa stotinama ili tisućama satelita – mogle postati realnost tek tijekom 2030-ih, ako se početni projekti pokažu održivima.

SpaceX je trenutačno najuspješniji privatni lansirni sustav na svijetu i već upravlja tisućama satelita u sklopu mreže Starlink. Ako se svemirsko računalstvo pokaže kao sljedeći veliki korak u razvoju umjetne inteligencije, SpaceX ima ključnu prednost: infrastrukturu, iskustvo i kontrolu nad troškovima lansiranja.

'Gradnja podatkovnih centara na solarni pogon u svemiru ima savršenog smisla. Najjeftinije mjesto za AI bit će svemir, i to već za dvije, najviše tri godine', rekao je Musk nedavno na Svjetskom gospodarskom forumu u Davosu.

Prema ranijim izvješćima Reutersa, SpaceX razmatra inicijalnu javnu ponudu (IPO) koja bi kompaniju mogla vrednovati na više od bilijun dolara, a dio prikupljenih sredstava navodno bi bio usmjeren upravo u razvoj svemirskih AI podatkovnih centara.

Što rade konkurenti?

Musk u ovom području nije sam. Blue Origin Jeffa Bezosa već radi na tehnologijama za svemirske podatkovne centre, nadovezujući se na Bezosovu dugogodišnju viziju 'gigavatnih podatkovnih centara u orbiti' koji bi, zahvaljujući stalnoj solarnoj energiji i prirodnom hlađenju, dugoročno mogli biti jeftiniji od onih na Zemlji.

Tvrtka Starcloud, uz potporu Nvidije, već je napravila prvi konkretan korak. Njezin satelit Starcloud-1, lansiran prošlog mjeseca raketom Falcon 9, nosi Nvidia H100 – najmoćniji AI čip dosad poslan u orbitu – te trenutačno trenira i pokreće Googleov otvoreni model Gemma kao dokaz koncepta. Dugoročni plan predviđa modularni 'hiperklaster' satelita s oko pet gigavata računalne snage, usporediv s više velikih podatkovnih centara zajedno.

Google također razvija vlastiti projekt, Project Suncatcher, kojim želi povezati solarne satelite opremljene vlastitim Tensor Processing Unit (TPU) čipovima u orbitalni AI oblak. Prvo testno lansiranje, u suradnji s Planet Labsom, planirano je oko 2027. godine.

U utrku se uključuje i Kina. Državni mediji izvijestili su da Peking u sljedećih pet godina planira izgraditi tzv. 'Svemirski oblak', mrežu orbitalnih podatkovnih centara za umjetnu inteligenciju. Glavni državni svemirski izvođač, China Aerospace Science and Technology Corporation, najavio je izgradnju 'gigavatne svemirske digitalno-inteligencijske infrastrukture' u sklopu novog petogodišnjeg plana.