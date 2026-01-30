Grok nije jedini: Više od 150 kanala na Telegramu trguje deepfake golim slikama žena

Milijuni ljudi diljem svijeta koriste aplikaciju Telegram da bi stvarali i dijelili deepfake gole fotografije i videozapise žena, pokazala je opsežna analiza britanskog Guardiana. Riječ je o sadržaju nastalom uz pomoć naprednih AI alata koji omogućuju da se obična fotografija žene bez njezina znanja ili pristanka u svega nekoliko sekundi pretvori u eksplicitan seksualizirani materijal.

Guardian je identificirao najmanje 150 kanala na Telegramu s korisnicima iz brojnih zemalja, uključujući Ujedinjeno Kraljevstvo, Brazil, Nigeriju, Rusiju, Indiju i Kinu. Neki od tih kanala nude 'gole' fotografije i videozapise uz naplatu dok drugi besplatno dijele sadržaj koji prikazuje slavne osobe, influencerice, ali i anonimne žene u lažnim pornografskim scenarijima. Uz to, korisnici razmjenjuju savjete o alatima i metodama za zaobilaženje zaštita koje bi trebale spriječiti takvu zloupotrebu.

Za razliku od ranijih oblika digitalnog zlostavljanja, umjetna inteligencija je ovaj fenomen učinila masovnim i industrijaliziranim te danas gotovo svatko s osnovnim tehničkim znanjem može generirati seksualno eksplicitan sadržaj o bilo kojoj ženi i zatim ga distribuirati milijunima ljudi. Istraživači upozoravaju da to predstavlja ozbiljan oblik rodno uvjetovanog nasilja na internetu.