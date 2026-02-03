NAVODNO

Još jedna europska država uskoro uvodi zabranu društvenih mreža za mlađe od 15

L. Š. / Hina

03.02.2026 u 16:27

Ilustracija / Društvene mreže
Ilustracija / Društvene mreže Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Grčka je 'veoma blizu' uvođenju zabranu društvenih mreža za mlađe od 15, otkrio je u utorak Reutersu izvor iz njezine vlade

I Španjolska je u utorak objavila da planira zabraniti društvene mreže za mlađe od 16 te najavila da će direktore internetskih platformi smatrati osobno odgovornima za govor mržnje na njihovim stranicama. Dan ranije u portugalskom je parlamentu podnesen prijedlog zakona o zabrani društvenih mreža za mlađe od 16, bez pristanka roditelja.

Novi je to pokazatelj strožeg pristupa europskih država prema tehnološkim platformama za koje tvrde da izlažu maloljetnike štetnom sadržaju te su ciljano dizajnirane da stvaraju ovisnost.

Te države time se pridružuju dvadesetak drugih zemalja poput Francuske i Velike Britanije koje razmatraju zabrane društvenih mreža za najmlađe, nakon što je Australija u prosincu postala prva država na svijetu koja je zabranila pristup platformama mlađima od 16.

Australska agencija za sigurnost na internetu sredinom siječnja objavila je da su tehnološki giganti već blokirali 4,7 milijuna korisničkih računa maloljetnika.

