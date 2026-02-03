NATO mijenja pravila igre: Kuha se novi plan za revoluciju u obrambenoj tehnologiji

NATO-ov fond za inovacije (NIF), težak oko milijardu eura, prolazi kroz temeljitu reorganizaciju nakon godina obilježenih kadrovskim problemima, visokim troškovima i kritikama zbog mogućih sukoba interesa. Novi tim najavljuje stabilizaciju, jasniju strategiju i čak pokretanje novog fonda

NATO već tri godine putem vlastitog fonda ulaže u startupe iz područja obrane, sigurnosti i tehnološke suverenosti. No rad NATO-ova fonda za inovacije (NIF) od samog je početka bio opterećen čestim promjenama u vodstvu, unutarnjim sukobima i kontroverzama koje su bacile sjenu na ambiciozni projekt saveza. Prema informacijama Handelsblatta, fond se sada pokušava iznova pozicionirati. Ključnu ulogu u tom procesu ima nova partnerica u upravljačkom timu, Erin Hallock, koja je u studenom stigla iz investicijskog ogranka naftnog diva BP-a. U prvom većem istupu za njemački poslovni dnevnik jasno je poručila: 'Da, razmišljamo o osnivanju novog fonda.'

Ulaganja u dronove, robotiku i svemir NIF trenutačno ima udjele u 17 tehnoloških startupa, među kojima su i neka od najperspektivnijih imena europske obrambene industrije. Iz Njemačke su to, primjerice, svemirska tvrtka Isar Aerospace, AI-robotika Arx Robotics i proizvođač bespilotnih letjelica Stark, dok iz Portugala dolazi proizvođač dronova Tekever. Osim izravnih ulaganja, fond je kapital usmjerio i u devet drugih investicijskih fondova, uključujući istočnoeuropski fond OTB Ventures. Koliko je novca od početne milijarde eura još na raspolaganju, Hallock ne želi otkriti, ali naglašava da se NIF ne ponaša kao kratkoročni ulagač. 'Mi nismo investicijski turisti', poručila je. NATO bez SAD-a, ali s jakim europskim pečatom Kapital NIF-a dolazi iz 24 zemlje članice NATO-a, među kojima su Njemačka i Nizozemska, ali ne i SAD, Kanada i Francuska. Kanada, prema dostupnim informacijama, razmatra mogućnost priključenja, dok s američke strane zasad nema sličnih signala.