NATO mijenja pravila igre: Kuha se novi plan za revoluciju u obrambenoj tehnologiji

NATO-ov fond za inovacije (NIF), težak oko milijardu eura, prolazi kroz temeljitu reorganizaciju nakon godina obilježenih kadrovskim problemima, visokim troškovima i kritikama zbog mogućih sukoba interesa. Novi tim najavljuje stabilizaciju, jasniju strategiju i čak pokretanje novog fonda
NATO već tri godine putem vlastitog fonda ulaže u startupe iz područja obrane, sigurnosti i tehnološke suverenosti. No rad NATO-ova fonda za inovacije (NIF) od samog je početka bio opterećen čestim promjenama u vodstvu, unutarnjim sukobima i kontroverzama koje su bacile sjenu na ambiciozni projekt saveza.
Prema informacijama Handelsblatta, fond se sada pokušava iznova pozicionirati. Ključnu ulogu u tom procesu ima nova partnerica u upravljačkom timu, Erin Hallock, koja je u studenom stigla iz investicijskog ogranka naftnog diva BP-a. U prvom većem istupu za njemački poslovni dnevnik jasno je poručila: 'Da, razmišljamo o osnivanju novog fonda.'
Ulaganja u dronove, robotiku i svemir
NIF trenutačno ima udjele u 17 tehnoloških startupa, među kojima su i neka od najperspektivnijih imena europske obrambene industrije. Iz Njemačke su to, primjerice, svemirska tvrtka Isar Aerospace, AI-robotika Arx Robotics i proizvođač bespilotnih letjelica Stark, dok iz Portugala dolazi proizvođač dronova Tekever.
Osim izravnih ulaganja, fond je kapital usmjerio i u devet drugih investicijskih fondova, uključujući istočnoeuropski fond OTB Ventures. Koliko je novca od početne milijarde eura još na raspolaganju, Hallock ne želi otkriti, ali naglašava da se NIF ne ponaša kao kratkoročni ulagač. 'Mi nismo investicijski turisti', poručila je.
NATO bez SAD-a, ali s jakim europskim pečatom
Kapital NIF-a dolazi iz 24 zemlje članice NATO-a, među kojima su Njemačka i Nizozemska, ali ne i SAD, Kanada i Francuska. Kanada, prema dostupnim informacijama, razmatra mogućnost priključenja, dok s američke strane zasad nema sličnih signala.
U Europi je NIF daleko najveći fond specijaliziran za obrambene tehnologije, znatno ispred novog fonda DTCP-a iz Hamburga, teškog 500 milijuna eura. Hallock smatra da je upravo to najveća prednost: 'Teško je zamisliti fond s jačim brendom za suočavanje s današnjim europskim izazovima.'
Ni učestali napadi američkog predsjednika Donalda Trumpa na NATO, dodaje, nisu umanjili atraktivnost fonda. Startupi itekako cijene povezanost s NATO-om, računajući da im ona može otvoriti vrata budućih vojnih narudžbi.
Kraj unutarnjih sukoba i 'NIF 2.0'
Zadatak stabilizacije fonda nije malen. Od izvorne postave iz vremena osnivanja prije tri godine u NIF-u je ostao samo jedan partner, dok su ostali fond napustili – neki uz sudske sporove. Kontroverzni investitor Klaus Hommels, osnivač Lakestara, sredinom 2025. povukao se s pozicije predsjednika nadzornog odbora i prešao u savjetodavnu ulogu, nakon kritika zbog mogućih sukoba interesa.
U međuvremenu je važnu ulogu preuzeo i John Ridge, bivši britanski general i savjetnik vlade Borisa Johnsona. Zadužen je za to da tehnologije u koje NIF ulaže, doista završe u uporabi unutar NATO-ovih vojski.
'Trebalo je vremena, ali sada smo ušli u fazu koju bih nazvao NIF 2.0', kaže Ridge. 'Sada smo sigurniji u to tko smo i zašto postojimo.'
Više novca za nove obrambene igrače
Ridge se sve glasnije zalaže za to da veći dio obrambenih proračuna ide inovativnim startupima – tzv- 'neo-prime' tvrtkama poput Helsinga, Arxa, Quantum Systemsa ili Tekevera – a ne isključivo velikim, etabliranim proizvođačima poput Rheinmetalla, BAE-a ili MBDA-e.
'Trenutačno ulaganja još uvijek jačaju stari model', upozorava. Po njegovu mišljenju, moderna obrana zahtijeva stalnu prilagodbu i brzu inovaciju jer, kako kaže, 'protivnike ne odvraća ono što imamo prvog dana sukoba, nego sposobnost da izdržimo dug rat'.
NIF-ova misija sada je jasna: startupe provesti kroz tzv. Dolinu smrti – fazu u kojoj dobre ideje često propadaju zbog nedostatka financija – i osigurati im stvarne prilike u NATO-ovim nabavama.