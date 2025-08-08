Musk tuži Modija, vlada briše vijesti, a satira postaje prijetnja. Što je s internetom u Indiji?

Od 2023. godine, indijska vlada drastično je proširila ovlasti za uklanjanje sadržaja s interneta, što uključuje i satiru, kritiku vlasti, pa čak i medijske izvještaje o smrtonosnim nesrećama. Platforma X, u vlasništvu Elona Muska, odbila je surađivati s novim 'portalom za cenzuru' i uzvratila – tužbom. Slučaj koji se vodi pred Visokim sudom u Karnataki otkriva pozadinu državnog sustava cenzure, ali i sukob vizije slobode govora između najbogatijeg čovjeka svijeta i vlade najmnogoljudnije demokracije
U siječnju ove godine policija u indijskom gradu Satara pokrenula je istragu zbog objave na društvenoj mreži X, koju je 2023. napisao anonimni korisnik s nekoliko stotina pratitelja. U poruci se jednog visokog političara vladajuće stranke opisivalo kao 'beskorisnog'.
Iako i dalje dostupna, ta objava je, prema mišljenju policijskog inspektora Jitendre Shahanea, mogla 'ozbiljno narušiti međuetnički sklad', što je naveo u povjerljivom zahtjevu za uklanjanjem sadržaja upućenom platformi X, nekoć poznatoj kao Twitter.
Taj slučaj nije iznimka. Od 2023. indijske su vlasti pojačale napore da nadziru i uklanjaju online sadržaj, dopuštajući znatno širem krugu dužnosnika da izravno putem novog državnog portala zahtijevaju uklanjanje objava.
Elon Musk, koji za sebe kaže da je veliki zagiovornik slobode govora, odgovorio je tužbom. U ožujku ove godine X je podnio zahtjev Visokom sudu u Karnataki, osporavajući pravnu osnovu cenzure i argumentirajući da vlada premijera Narendre Modija koristi zakonodavni okvir za gušenje legitimne kritike i satiričnih sadržaja.
Tajna struktura cenzure
Reuters je pregledao više od 2500 stranica sudskih dokumenata koji nisu javno dostupni, te razgovarao sa sedam policijskih dužnosnika uključenih u postupke uklanjanja sadržaja. Istraživanje otkriva široki spektar objava koje su vlasti pokušale ukloniti; od dezinformacija i uvredljivih karikatura do vijesti o stampedu u kojem je poginulo 18 osoba.
Dok indijska vlada tvrdi da se radi o legitimnim naporima za suzbijanje nezakonitog sadržaja i očuvanje društvenog reda, X u svojim podnescima tvrdi da se radi o zlouporabi ovlasti, čime se guši javna rasprava i narušava temeljno pravo na slobodu izražavanja.
U listopadu 2024., indijsko Ministarstvo informacijske tehnologije pokrenulo je internetski portal pod nazivom Sahyog ('suradnja'), putem kojega su sve državne i lokalne agencije – uključujući policiju – dobile ovlast izdavanja naloga za uklanjanje sadržaja. Tvrtke koje ne poštuju te naloge riskiraju gubitak pravne zaštite od odgovornosti za korisnički sadržaj.
X nije pristao sudjelovati u korištenju portala i nazvao ga je 'alatom za cenzuru'. U sudskom podnesku od 24. lipnja, X tvrdi da brojni nalozi koje je zaprimio 'ciljaju satiru i kritiku vladajuće stranke', te da se radi o obrascu sistemskog pritiska.
Više od 1400 uklonjenih objava i crveni dinosaur
Iz sudske dokumentacije proizlazi da su indijske savezne i državne agencije od ožujka 2024. do lipnja 2025. naredile uklanjanje oko 1400 objava i računa. Više od 70 posto tih naloga izdala je Indijska koordinacijska jedinica za kibernetički kriminal, agencija koja upravlja portalom Sahyog, a nalazi se unutar Ministarstva unutarnjih poslova kojim upravlja bliski Modijev suradnik Amit Shah.
Među sadržajima koje su vlasti smatrale problematičnima nalaze se i karikature; u travnju su policajci iz Chennaija zatražili uklanjanje karikature na kojoj crveni dinosaur simbolizira inflaciju, a premijer Modi i šef savezne države Tamil Nadu bezuspješno je pokušavaju obuzdati. U drugoj karikaturi iz istog mjeseca ismijava se nepripremljenost lokalne vlasti za poplave. Obje karikature i dalje su dostupne na X-u.
Zanimljivo, sudski dokumenti pokazuju da su pokušaji cenzure uključivali i uklanjanje medijskih izvještaja, primjerice o smrtonosnom stampedu na najvećem željezničkom kolodvoru u New Delhiju, koji su objavili i mediji u vlasništvu Adani grupe, bliske Modijevoj administraciji.
Musk širi biznis, ali i sukobe
U pozadini sudske bitke, Elon Musk istovremeno jača poslovne interese u Indiji. Njegove kompanije Tesla i Starlink planiraju značajna ulaganja, a sam Musk je prošle godine izjavio da Indija 'ima više potencijala od bilo koje druge velike zemlje na svijetu' te da ga je Modi osobno poticao na ulaganje.
Iako službeno nema znakova zahlađenja odnosa između dvojice muškaraca, prijepor oko X-a baca novo svjetlo na granice prihvatljivog izražavanja u najvećoj demokraciji svijeta.
Ni lojalnost ne pomaže i članovi BJP-a, Modijeve stranke, postali su žrtve vladine cenzure. Pravni stručnjak i član BJP-a Koustav Bagchi objavio je u ožujku satiričnu fotografiju glavne političke suparnice Mamate Banerjee u astronautskom odijelu. Policija je to proglasila prijetnjom javnoj sigurnosti i nacionalnoj sigurnosti, iako je objava još uvijek online.
Kritike s akademskih pozicija
Dok vlada ustraje na tvrdnji da postupa zakonito, stručnjaci za slobodu izražavanja upozoravaju na opasnosti takve prakse.
"Može li se sadržaj proglasiti nezakonitim samo zato što to tvrdi vlada?" pita se Subramaniam Vincent, stručnjak za novinarstvo i etiku sa Sveučilišta Santa Clara. "Izvršna vlast ne može biti i sudac i egzekutor medijskog sadržaja."