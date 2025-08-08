Musk tuži Modija, vlada briše vijesti, a satira postaje prijetnja. Što je s internetom u Indiji?

Od 2023. godine, indijska vlada drastično je proširila ovlasti za uklanjanje sadržaja s interneta, što uključuje i satiru, kritiku vlasti, pa čak i medijske izvještaje o smrtonosnim nesrećama. Platforma X, u vlasništvu Elona Muska, odbila je surađivati s novim 'portalom za cenzuru' i uzvratila – tužbom. Slučaj koji se vodi pred Visokim sudom u Karnataki otkriva pozadinu državnog sustava cenzure, ali i sukob vizije slobode govora između najbogatijeg čovjeka svijeta i vlade najmnogoljudnije demokracije

U siječnju ove godine policija u indijskom gradu Satara pokrenula je istragu zbog objave na društvenoj mreži X, koju je 2023. napisao anonimni korisnik s nekoliko stotina pratitelja. U poruci se jednog visokog političara vladajuće stranke opisivalo kao 'beskorisnog'. Iako i dalje dostupna, ta objava je, prema mišljenju policijskog inspektora Jitendre Shahanea, mogla 'ozbiljno narušiti međuetnički sklad', što je naveo u povjerljivom zahtjevu za uklanjanjem sadržaja upućenom platformi X, nekoć poznatoj kao Twitter. Taj slučaj nije iznimka. Od 2023. indijske su vlasti pojačale napore da nadziru i uklanjaju online sadržaj, dopuštajući znatno širem krugu dužnosnika da izravno putem novog državnog portala zahtijevaju uklanjanje objava. Elon Musk, koji za sebe kaže da je veliki zagiovornik slobode govora, odgovorio je tužbom. U ožujku ove godine X je podnio zahtjev Visokom sudu u Karnataki, osporavajući pravnu osnovu cenzure i argumentirajući da vlada premijera Narendre Modija koristi zakonodavni okvir za gušenje legitimne kritike i satiričnih sadržaja.

Tajna struktura cenzure Reuters je pregledao više od 2500 stranica sudskih dokumenata koji nisu javno dostupni, te razgovarao sa sedam policijskih dužnosnika uključenih u postupke uklanjanja sadržaja. Istraživanje otkriva široki spektar objava koje su vlasti pokušale ukloniti; od dezinformacija i uvredljivih karikatura do vijesti o stampedu u kojem je poginulo 18 osoba. Dok indijska vlada tvrdi da se radi o legitimnim naporima za suzbijanje nezakonitog sadržaja i očuvanje društvenog reda, X u svojim podnescima tvrdi da se radi o zlouporabi ovlasti, čime se guši javna rasprava i narušava temeljno pravo na slobodu izražavanja. U listopadu 2024., indijsko Ministarstvo informacijske tehnologije pokrenulo je internetski portal pod nazivom Sahyog ('suradnja'), putem kojega su sve državne i lokalne agencije – uključujući policiju – dobile ovlast izdavanja naloga za uklanjanje sadržaja. Tvrtke koje ne poštuju te naloge riskiraju gubitak pravne zaštite od odgovornosti za korisnički sadržaj. X nije pristao sudjelovati u korištenju portala i nazvao ga je 'alatom za cenzuru'. U sudskom podnesku od 24. lipnja, X tvrdi da brojni nalozi koje je zaprimio 'ciljaju satiru i kritiku vladajuće stranke', te da se radi o obrascu sistemskog pritiska.

