Europska alternativa Starlinku zaključila godinu u minusu

Pružanje usluga državama donijelo je pak kompaniji prihod od 211 milijuna eura, veći za 24,1 posto nego u 2023/2024., na valu pojačane potražnje europskih vlada za domaćim rješenjima koja bi smanjila njihovu ovisnost o američkim kompanijama poput Starlinka.

Prihod u glavnom poslovanju prijenosa sadržaja pao je za 6,7 posto, na 608 milijuna eura.

U poslovnoj godini 2024/2025. koja je završila u lipnju ukupni prihod Eutelstata od prijenosa video i radio sadržaja, komunikacijskih i usluga državama iznosio je 1,23 milijarde eura i bio je za 0,8 posto viši nego u 2023/2024., pokazuju poslovni rezultati objavljeni u utorak.

Zamjetno je porastao i prihod od fiksnih komunikacijskih usluga, za 4,3 posto. U segmentu mobilnih komunikacijskih usluga zadržao se na razini 2023/2024.

Prihod od poslovanja sa satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti (LEO) poskočio je za čak 84,1 posto, na 187 milijuna eura.

Prilagođena dobit prije kamata, poreza i amortizacije (EBITDA) smanjena je za 5,9 posto, na 676,2 milijuna eura.

Kompanija je poslovnu 2024/2025. godinu zaključila s gotovo pet puta većim operativnim gubitkom, od 909,2 milijuna eura, uz otpis imovine u segmentu geostacionarnih satelita koji kretanjem prate rotaciju Zemlje.

Eutel se ne namjerava natjecati sa Starlinkom ni s Amazonovim Kuiperom na potrošačkom tržištu, već će se usmjeriti na segmente u kojima je konkurentan, rekao je novinarima izvršni direktor Jean-François Fallacher.

Uz usluge državama, ti segmenti obuhvaćaju internetsko povezivanje na letovima te usluge u pomorstvu, pojasnio je Fallacher.

Viši prihod u poslovanju s vladama odražava usluge Ukrajini i pojačanu potražnju zemalja izvan Sjeverne Amerike, osobito Tajvana, navodi direktor Eutelsata.

Njemačka vlada plaća ukrajinski pristup Eutelsatovoj mreži već oko godinu dana, napominje Reuters.

Grupa planira nadoknaditi gubitke u poslovanju s prijenosom videosadržaja snažnijom prisutnošću na tržištu satelitskog interneta, na kojem dominira Muskov Starlink.

Uprava očekuje da će u novoj poslovnoj godini prihod u poslovanju sa satelitima u niskoj Zemljinoj orbiti poskočiti za 50 posto i ublažiti pad u tradicionalnom dijelu poslovanja na koji utječu dodatne sankcije Rusiji.

Eutelsat prihodom zauzima treće mjesto na svjetskoj ljestvici satelitskih operatera, ima 34 geostacionarna satelita za usluge televizijskog i radijskog prijenosa te fiksnog satelitskog interneta.

Od spajanja s britanskim OneWebom 2023. ima i mrežu od preko 600 satelita u niskoj Zemljinoj orbiti, jedinu koja uz Starlinkovu pokriva cijeli svijet.