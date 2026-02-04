Siemens Energy najavio milijardu dolara ulaganja u SAD-u

Najveće svjetske tehnološke tvrtke ulažu stotine milijardi u američke podatkovne centre, kojima će trebati više energije nego što zastarjela elektrodistribucijska mreža može podnijeti. Podatkovni centri mogli bi za dvije godine zauzeti 12 posto kapaciteta američke mreže , gotovo trostruko više od udjela iz 2024, navode vladina izvješća.

SAD je trenutno najunosnije tržište električne energije na svijetu, s najviše narudžbi u 2025. godini, i ne vidim kraj tom trendu, rekao je za Reuters izvršni direktor Siemens Energyja Christian Bruch. Potrebe velikih tehnoloških tvrtki rezultirale su valom poslova gradnje novih elektrana i njihovog umrežavanja, ali planove ometaju zapreke u opskrbnom lancu i dugotrajni procesi izdavanja dozvola.

Najavljena milijarda dolara ulaganja Siemens Energyja, dio šireg paketa teškog ukupno sedam milijardi dolara, uključuje gradnju nove tvornice opreme za električnu mrežu u Mississippiju, za koju je Bruch rekao da će biti najveći takav objekt njemačke grupe u svijetu.

Pogon bi trebao biti dovršen 2028. godine. Širenje u Sjedinjenim Američkim Državama povećalo bi Siemensove globalne kapacitete za proizvodnju velikih turbina za petinu, napominje Bruch. Tvornica turbina u Berlinu mogla se pak okrenuti klijentima u Europi i na Bliskom istoku, dodaje. SAD čini gotovo četvrtinu prihoda Siemens Energyja, s 12 posto udjela u broju zaposlenih.