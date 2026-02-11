Koliko košta 'normalan život' u Hrvatskoj? Imamo izračun za četiri najveća grada

Proteklih nekoliko godina svjedočimo mrtvoj trci između rasta osobnih primanja i inflacije. Na sreću, plaće i mirovine ipak su rasle nešto brže pa je većina građana osjetila poboljšanje životnog standarda. Provjerili smo koliko trenutno iznose troškovi života u Hrvatskoj i usporedili životni standard u četiri najveća hrvatska grada

Prema podacima globalne baze Numbeo, prosječni troškovi života u Hrvatskoj iznose oko 762 eura za samca, a četveročlana obitelj potroši u prosjeku 2706 eura. Osnovna potrošačka košarica uključuje ograničenu listu troškova. Izračun sadrži prosječnu potrošnju hrane i pića u kućanstvu, troškove konzumacije u ugostiteljskim objektima, izlazaka, javnog prijevoza, odjeće i obuće, rekreacije te troškove režija i ostalih kućanskih potrepština i usluga.

Podaci o troškovima života ne uključuju trošak najma stana. Također, procjena ne uključuje novčana sredstva potrebna za održavanja stana, osiguranje, zdravstvenu zaštitu, cigarete, automobil, parkiranje te izvanredne troškove. U gradskim sredinama život je u prosjeku skuplji, a značajne razlike u troškovima postoje i između pojedinih hrvatskih gradova. Usporedili smo troškove života za samca i četveročlanu obitelj u četiri najveća hrvatska grada, za koje globalna baza Numbeo posjeduje agregirane podatke. Izračun se odnosi na osobe i obitelji koje žive u vlastitoj nekretnini.

Najviše trošimo na hranu i prijevoz Posljednja provedena anketa o potrošnji iz 2022. godine pokazuje da su najveći udio u izdacima hrvatskih kućanstva činili oni za hranu, 27 posto. Slijedili su izdaci za prijevoz, 15,5 posto, te za režije, 14,5 posto. U ukupnim izdacima troškovi za odjeću i obuću imali su udio od 7,2 posto, za informacije i komunikacije udio od 6,3 posto, za namještaj, kućansku opremu i redovito održavanje kućanstva udio od 6,2 posto, a za osobnu njegu, socijalnu skrb i ostala dobra te restorane i usluge smještaja udjele od po 4,9 posto. Sve ostale skupine potrošnje u ukupnim izdacima kućanstava imale su udio manji od četiri posto.

Najskuplji život u Splitu Izračun pokazuje da Split prednjači po životnim troškovima. Za osnovne životne potrebe samcu je u hrvatskoj turističkoj meki potrebno 833 eura, a četveročlanoj obitelji 2948 eura. To je desetak posto više od hrvatskog prosjeka i oko pet posto više od prosjeka hrvatske metropole. Zbog snažne turističke potražnje u Splitu su povišene gotovo sve kategorije troškova, a najviše odskaču cijene ugostiteljskih usluga. Zagreb je na drugom mjestu po visini troškova, pa samačko kućanstvo troši u prosjeku 794 eura mjesečno, a četveročlanom kućanstvu za pokrivanje osnovnih troškova potrebno je 2818 eura. Zagrepčani ipak imaju najviši standard s obzirom na to da je zagrebačka prosječna plaća osjetno viša nego u drugim promatranim gradovima. U odnosu na splitsku, viša je za oko 16 posto, a u odnosu na osječku čak 40 posto.

Rijeka najbliža nacionalnom prosjeku Rijeka je najbliža nacionalnom prosjeku s troškovima od 781 eura za samca i 2769 eura za četveročlanu obitelj. U najvećem primorskom gradu životni su troškovi malo niži nego u Zagrebu, ali životni standard je slabiji zbog nižih plaća. Najpovoljniji za život je Osijek, u kojem je samcu za pokrivanje osnovnih životnih potreba dovoljno 708 eura mjesečno, a četveročlanoj obitelji 2479 eura, desetak posto niže nego u Zagrebu. U odnosu na promatrane gradove, Osječani imaju osjetno niže troškove režija i prijevoza, a primjetno su manje i cijene ugostiteljskih usluga, no imaju i znatno nižu prosječnu plaću te, u konačnici, i najniži standard. Troškovi režija najteže pogađaju samce Nakon troškova hrane, koji čine od 25 do 30 posto kućnog budžeta, najveća stavka su režije i prijevoz. Troškovi režija za stan prosječne veličine kreću se od 170 do 200 eura te za samačka domaćinstva čine znatno veće opterećenje nego za ona višečlana. Najviši su u Splitu, a najniži u Osijeku.