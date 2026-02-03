Nova akvizicija u Hrvatskoj: Domaća IT tvrtka SWEN preuzima Diventu

Za postojeće i buduće klijente to znači postupno objedinjavanje ključnih poslovnih procesa na jednom mjestu, navodi se u priopćenju. 'SWEN dugoročno gradi softversku platformu koja ne služi samo za vođenje operacija, već postaje temeljna digitalna infrastruktura na kojoj hotelijeri upravljaju cijenama, kapacitetima, ljudima i podacima, uz naglasak na pouzdanost, stabilnost i dugoročnu održivost', navodi SWEN.

'Višegodišnje iskustvo Divente sada se spaja s modernim tehnološkim pristupom SWEN-a, pri čemu akvizicija ne predstavlja klasično preuzimanje baze korisnika, već početak dugoročne transformacije proizvoda i tehnologije', pišu. Cilj nije, kažu, razvoj još jednog izoliranog softverskog alata, već izgradnja platforme nove generacije za hospitality industriju.

SWEN, koji posluje u sklopu Bornfight grupe , čiji su suvlasnici Tomislav Grubišić i Ante Mandić , ovom akvizicijom dodatno učvršćuje poziciju Hrvatske kao jedne od rijetkih europskih zemalja koja paralelno s razvojem turizma razvija i vlastitu tehnološku infrastrukturu za industriju u kojoj ima prirodnu konkurentsku prednost, navodi se u priopćenju.

'Fokus je na stvarnoj poslovnoj vrijednosti za hotelijere – od bolje iskorištenosti kapaciteta i pametnijeg upravljanja cijenama, do automatizacije procesa koji danas zahtijevaju značajan ljudski angažman, kao i dostupnosti pouzdanih podataka u stvarnom vremenu. Ovo svakako označava novo poglavlje za Diventu', ističu Nikša Ivanović, Katija Lonza i Stane Kovačić, koji su tvrtku vodili do akvizicije te i dalje ostaju aktivno uključeni na managerskim pozicijama.

Dok Diventa u novu grupu donosi dubinsko razumijevanje operativnih procesa u hotelima i kampovima, SWEN, predvođen Leonardom Dražićem i Danijelom Potočkim, posljednjih godina razvija modernu cloud arhitekturu s naglaskom na centralizirani podatkovni sloj, naprednu analitiku i postupnu primjenu umjetne inteligencije, navodi se u priopćenju.

'SWEN razvijamo gotovo pet godina, sustavno i dugoročno, kako bi odgovorio stvarnim potrebama tržišta. Razvijajući se na modernim tehnologijama s integriranom umjetnom inteligencijom, jasno je da je prilagodba promjenama sastavni dio našeg pristupa. Upravo ovakva povezivanja vidimo kao priliku za stvaranje dugoročne vrijednosti', zaključuju Ante Mandić i Tomislav Grubišić.

Diventa iza sebe ima više od 30 godina razvoja objedinjenog hotelskog informacijskog sustava, koji se danas koristi u velikom broju hotela, kampova i turističkih kompleksa, uključujući neke od operativno najzahtjevnijih objekata na tržištu, navodi se u priopćenju. Iz kompanije ističu kako tržištu nedostaje stabilna infrastrukturna platforma na kojoj hotelijeri mogu dugoročno temeljiti svoje poslovanje, s naglaskom na mjerljive poslovne učinke, kvalitetnije donošenje odluka i veću otpornost u sve konkurentnijem okruženju.

Spajanje SWEN-a i Divente promatra se kao prvi korak šire strategije rasta, uz daljnja ulaganja u razvoj podatkovne i analitičke infrastrukture, jačanje integracijskog ekosustava te potencijalne akvizicije komplementarnih rješenja u regiji. Dugoročna ambicija je jasno pozicioniranje kao relevantnog europskog challengera u području hospitality tehnologije.

'Ova akvizicija ne predstavlja završetak jednog poslovnog ciklusa, već početak dugoročnog projekta izgradnje nove generacije hospitality platforme s ambicijom koja značajno nadilazi domaće tržište', zaključuje se u priopćenju.