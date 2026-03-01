Iran zaprijetio: 'Danas ćemo pogoditi Izrael i SAD silom koju nikad nisu vidjeli'

'JUČER JE IRAN ISPALIO PROJEKTILE NA SJEDINJENE DRŽAVE I IZRAEL I ONI SU UČINILI ŠTETU. DANAS ĆEMO IH POGODITI SILOM KOJU NIKADA NISU VIDJELI', napisao je Larijani u objavi na društvenoj platformi X, pišući velikim slovima u stilu američkog predsjednika Donalda Trumpa na njegovoj mreži Truth Social.

Trump je prije toga na svojoj mreži napisao da će SAD udariti na Iran silom kakva nikad prije nije viđena ako Teheran uzvrati na američke napade.

'Iran je upravo objavio da će danas udariti vrlo snažno, jače nego što su ikada prije bili pogođeni', rekao je Trump u objavi na svojoj mreži Truth Social. Američki predsjednik dodao je: 'BOLJE DA TO NE UČINE, MEĐUTIM, AKO TO UČINE, UDARIT ĆEMO IH SILOM KOJA NIKAD PRIJE NIJE VIĐENA!'