Spektakularan kraj: Jedna od najvećih zvijezda u našem svemiru možda se približava kraju

Znanstvenici smatraju da možda upravo sada promatramo proces u kojem zvijezda odbacuje svoje vanjske slojeve , pritom se smanjuje i zagrijava, približavajući se kraju svojeg relativno kratkog života, piše Phsys.

Rad koji je vodio Gonzalo Muñoz-Sanchez s Nacionalnog opservatorija u Ateni, objavljen u časopisu Nature Astronomy, sugerira da je WOH G64 prešla iz faze crvenog superdiva u rijetku fazu žutog hiperdiva; evolucijski korak koji često prethodi konačnoj eksploziji masivnih zvijezda.

WOH G64 je otkrivena još 1970-ih u Velikom Magellanovom oblaku, patuljastoj galaksiji koja orbitira oko Mliječne staze. Ubrzo se pokazalo da je riječ o iznimno sjajnom objektu, ali i jednoj od najvećih poznatih zvijezda, 1500 puta većoj od radijusa Sunca.

Godine 2024. postala je i prva zvijezda izvan naše galaksije koja je detaljno snimljena zahvaljujući interferometru Very Large Telescopea Europskog južnog opservatorija. Snimke su otkrile gust i prašnjav omotač oko zvijezde, potvrđujući da ubrzano gubi masu kako stari.

Iako golema, WOH G64 je u kozmičkim razmjerima vrlo mlada; procjenjuje se da je stara manje od pet milijuna godina. Za razliku od Sunca, starog oko 4,6 milijardi godina, masivne zvijezde poput ove 'žive brzo' i završavaju spektakularno.

Nastala je kolapsom ogromnog oblaka plina i prašine, a energiju je prvo dobivala nuklearnom fuzijom vodika u svojoj jezgri. Kasnije je počela sagorijevati helij i proširila se u fazu crvenog superdiva. Međutim samo najmasivnije zvijezde nastavljaju evoluciju u fazu hiperdiva, stanje obilježeno snažnim gubitkom mase i nestabilnošću koja vodi prema eksploziji supernove.

Novo istraživanje sugerira da je oko 2014. godine velik dio površinskih slojeva zvijezde izbačen u svemir, a jedno od mogućih objašnjenja za to je gravitacijska interakcija s pratećom zvijezdom, čije je postojanje potvrđeno analizom spektra svjetlosti.

Druga mogućnost je da WOH G64 ulazi u takozvanu fazu supervjetra, razdoblje snažnih pulsacija i ekstremnog izbacivanja materijala koje prethodi eksploziji. Takvi procesi nastaju kada zvijezdi ponestaje goriva u jezgri i unutarnja ravnoteža počne kolabirati.

Iako astronomi znaju da će zvijezde ove veličine neizbježno završiti kao supernove, gotovo je nemoguće precizno predvidjeti kada će se to dogoditi - za nekoliko tisuća godina ili znatno ranije.

Ako se eksplozija doista dogodi u razdoblju koje možemo promatrati, WOH G64 mogla bi pružiti rijedak uvid u posljednje trenutke života masivne zvijezde, ali i pomoći znanstvenicima da bolje razumiju procese koji vode do jednog od najmoćnijih događaja u svemiru.