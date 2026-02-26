NASA odgodila misiju prema Mjesecu za travanj, raketa vraćena na dodatne provjere

Problem je otkriven tijekom noći s 20. na 21. veljače, dan nakon završetka tzv . mokre generalne probe, ključnog testa u kojem se raketa u potpunosti puni gorivom i prolazi simulirano odbrojavanje do lansiranja. Tijekom rutinske procedure nije bilo moguće uspostaviti protok helija kroz međustupanjski kriogeni pogonski modul (ICPS) , važan dio gornjeg stupnja rakete.

Artemis 2 trebala bi biti prva NASA-ina misija s posadom u sklopu novog lunarnog programa. Četvero astronauta - Reid Wiseman, Victor Glover i Christina Koch iz NASA-e te Jeremy Hansen iz Kanadske svemirske agencije - planiraju desetodnevni let oko Mjeseca . Lansiranje je prvotno bilo predviđeno 6. ožujka, no sada je pomaknuto najranije na travanj.

Riječ je o drugom velikom testu punjenja gorivom za SLS, a prvom koji je u cijelosti ocijenjen uspješnim. Raniji pokušaj početkom veljače prekinut je zbog curenja tekućeg vodika, nakon čega je sustav automatski zaustavio odbrojavanje, prenosi Euronews.

Slični tehnički izazovi pratili su i prethodnu misiju Artemis 1 2022. godine te je zbog ponavljanih problema, uključujući curenje vodika, više puta odgađana prije konačnog lansiranja u studenome te godine. NASA sada nastoji izbjeći nova višestruka vraćanja rakete s lansirne rampe te navodi da su poduzete dodatne korektivne mjere kako bi se smanjio rizik od ponavljanja problema.

Agencija se nada da će kvar biti otklonjen na vrijeme da bi se raketa ponovno postavila na rampu i eventualno prošla još jedno testiranje prije lansiranja. Novi lansirni prozor trenutačno je planiran od 1. travnja, uz dodatne moguće datume između 3. i 6. travnja.

Misija Artemis 2 smatra se ključnim korakom u NASA-inu planu povratka ljudi na Mjesec, a on bi u kasnijim fazama trebao uključivati i novo spuštanje astronauta na lunarnu površinu.