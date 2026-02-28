Ana Rucner i Vlado Kalember ponovno viđeni zajedno: Prisjećamo se njihove ljubavne priče

Ana Rucner i Vlado Kalember upoznali su se na glazbenom angažmanu u Splitu, a kemija je bila toliko jaka da je zakleti neženja vrlo brzo promijenio životna pravila . Vjenčali su se 2006. u tišini zagrebačke općine, a uskoro su dobili i sina Dariana , zbog čega su dugo slovili za jednu od najskladnijih glazbenih obitelji. Njihov spoj klasične glazbe i pop-rocka mnogima je djelovao kao filmska priča koja će trajati zauvijek .

Ipak, nakon gotovo deset godina zajedničkog života 2014. su odlučili krenuti svatko svojim putem , ali na način kakav se rijetko viđa. Umjesto burnih svađa i prepucavanja, bivši supružnici su u mirnom razgovoru donijeli zajedničku odluku o razvodu i javno poručili da se i dalje vole i poštuju, samo na drugačiji način . Vlado je kasnije ispričao i detalj iz sudnice - sjedili su jedno kraj drugoga, a Ana ga je držala za ruku, što je iznenadilo čak i sutkinju .

Danas u odličnim odnosima

Godinama nakon razvoda, Ana i Vlado ostali su bliski, dijele roditeljske obaveze i nerijetko se zajedno pojavljuju na događanjima (ili nastupe skupa) uvijek uz osmijehe i međusobnu podršku. Kalember je svojedobno priznao da ga iznenađuje koliko ljude fascinira činjenica da su u dobrim odnosima, dok on smatra da je to jedini normalan put nakon zajedničkog života.

Upravo zato i danas, kad ih javnost ponovno vidi skupa, bilo u Saloonu ili na romantičnoj destinaciji poput Rogaške Slatine mnogi se potajno nadaju da se jedna od najneprežaljenijih ljubavi naše estrade možda još nije do kraja ispisala.