Ana Rucner i Vlado Kalember ponovno viđeni zajedno: Prisjećamo se njihove ljubavne priče

Nedavni zajednički izlasci Ane Rucner i Vlade Kalembera ponovno su probudili nostalgiju za ljubavnom pričom jednog od najomiljenijih parova domaće scene. Ne samo da su snimljeni u kultnom Saloonu, nego se šuška i da su vikend Valentinova proveli u Rogaškoj Slatini, pa ne čudi što se mnogi prisjećaju vremena kad su bili u braku i slovili za savršen spoj romantike i glazbe
Ana Rucner i Vlado Kalember upoznali su se na glazbenom angažmanu u Splitu, a kemija je bila toliko jaka da je zakleti neženja vrlo brzo promijenio životna pravila. Vjenčali su se 2006. u tišini zagrebačke općine, a uskoro su dobili i sina Dariana, zbog čega su dugo slovili za jednu od najskladnijih glazbenih obitelji. Njihov spoj klasične glazbe i pop-rocka mnogima je djelovao kao filmska priča koja će trajati zauvijek.
Razvod koji nije donio gorčinu
Ipak, nakon gotovo deset godina zajedničkog života 2014. su odlučili krenuti svatko svojim putem, ali na način kakav se rijetko viđa. Umjesto burnih svađa i prepucavanja, bivši supružnici su u mirnom razgovoru donijeli zajedničku odluku o razvodu i javno poručili da se i dalje vole i poštuju, samo na drugačiji način. Vlado je kasnije ispričao i detalj iz sudnice - sjedili su jedno kraj drugoga, a Ana ga je držala za ruku, što je iznenadilo čak i sutkinju.
Danas u odličnim odnosima
Godinama nakon razvoda, Ana i Vlado ostali su bliski, dijele roditeljske obaveze i nerijetko se zajedno pojavljuju na događanjima (ili nastupe skupa) uvijek uz osmijehe i međusobnu podršku. Kalember je svojedobno priznao da ga iznenađuje koliko ljude fascinira činjenica da su u dobrim odnosima, dok on smatra da je to jedini normalan put nakon zajedničkog života.
Upravo zato i danas, kad ih javnost ponovno vidi skupa, bilo u Saloonu ili na romantičnoj destinaciji poput Rogaške Slatine mnogi se potajno nadaju da se jedna od najneprežaljenijih ljubavi naše estrade možda još nije do kraja ispisala.