BLISKE VEZE

Rusija će pomoći izabrati i obučiti prvog mjanmarskog astronauta

L. Š. / Hina

27.02.2026 u 07:37

Ilustrativna fotografija
Ilustrativna fotografija Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Freepik
Bionic
Reading

Rusija je u četvrtak rekla da će pomoći izabrati i obučiti prvog mjanmarskog astronauta, što je znak sve bližih veza s državom na jugoistoku Azije

To je tijekom svog ovotjednog posjeta zemlji ponudio Dmitrij Bakanov, čelnik ruske svemirske agencije Roskosmos, koji je sa svojim mjanmarskim kolegom potpisao sporazum o razvoju suradnje u svemirskim letovima s ljudima. Roskosmos je rekao da se Bakanov također sastao s Min Aung Hlaingom, šefom vojne hunte u Mjanmaru.

vezane vijesti

Mjanmar će uspostaviti stanicu za prikupljanje podataka za GLONASS, rusku alternativu satelitskoj navigacijskoj mreži Globalni položajni sustav (GPS), a pružit će i lokaciju za sustav za rano upozoravanje na opasne predmete u bliskom svemiru, kazao je Roskosmos.

Min Aung Hlaing je prošle godine posjetio Moskvu radi razgovora s predsjednikom Vladimirom Putinom, a dvije zemlje su potom potpisale sporazum o ulaganju za koji se Rusija nada da će otvoriti mogućnosti u Mjanmaru za svoje energetske tvrtke.

Rusija je također dobila ugovor za izgradnju manje nuklearne elektrane u Mjanmaru, gdje je vojna hunta preuzela vlast 2021. svrgnuvši izabranu vladu dobitnice Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRELOMILI SU

PRELOMILI SU

Anthropic odbio ultimatum Pentagona: 'Ne možemo mirne savjesti popustiti'
OBJAVIO IDC

OBJAVIO IDC

Crne prognoze za tržište pametnih telefona u 2026.: Rast cijena i strmoglavi pad isporuka
NAGLASAK NA PRIVATNOST

NAGLASAK NA PRIVATNOST

Ne morate koristiti Google i Gmail: Evo koje alternative Europljani sve češće biraju

najpopularnije

Još vijesti