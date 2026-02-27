Rusija će pomoći izabrati i obučiti prvog mjanmarskog astronauta

To je tijekom svog ovotjednog posjeta zemlji ponudio Dmitrij Bakanov, čelnik ruske svemirske agencije Roskosmos, koji je sa svojim mjanmarskim kolegom potpisao sporazum o razvoju suradnje u svemirskim letovima s ljudima. Roskosmos je rekao da se Bakanov također sastao s Min Aung Hlaingom , šefom vojne hunte u Mjanmaru.

Mjanmar će uspostaviti stanicu za prikupljanje podataka za GLONASS, rusku alternativu satelitskoj navigacijskoj mreži Globalni položajni sustav (GPS), a pružit će i lokaciju za sustav za rano upozoravanje na opasne predmete u bliskom svemiru, kazao je Roskosmos.

Min Aung Hlaing je prošle godine posjetio Moskvu radi razgovora s predsjednikom Vladimirom Putinom, a dvije zemlje su potom potpisale sporazum o ulaganju za koji se Rusija nada da će otvoriti mogućnosti u Mjanmaru za svoje energetske tvrtke.

Rusija je također dobila ugovor za izgradnju manje nuklearne elektrane u Mjanmaru, gdje je vojna hunta preuzela vlast 2021. svrgnuvši izabranu vladu dobitnice Nobelove nagrade za mir Aung San Suu Kyi.