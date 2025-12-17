JEDINSTVEN SUSRET

Uranjeni božićni poklon za astronome: Međuzvjezdani putnik 3I/Atlas ovog tjedna prolazi najbliže Zemlji

Damir Rukavina

17.12.2025 u 11:07

3I/Atlas
3I/Atlas Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA, ESA, David Jewitt (UCLA); Obrada slike: Joseph DePasquale (STScI)
Astronomi će tijekom kratkog razdoblja pobliže moći proučiti neobičan objekt koji ćemo moći vidjeti i uz pomoć jačih dvogleda ili manjih teleskopa. Najbliže će se našem planetu približiti u petak 19. prosinca, na udaljenosti od oko 269 milijuna kilometara

3I/ATLAS tek je treći veliki međuzvjezdani posjetitelj koji je čovječanstvo otkrilo. Riječ je o kometu koji nije nastao u našem Sunčevu sustavu, nego je u njega samo privremeno zalutao, a procjene govore da je velik između približno 440 metara i 5,6 kilometara.

Taj međuzvjezdani lutalica najvjerojatnije je nastao u protoplanetarnom disku plina i prašine koji se vrtio oko neke druge zvijezde, na mjestu na kojem su se aktivno formirali planeti. Smatra se da je iz svojeg izvornog sustava izbačen snažnom gravitacijskom 'praćkom' u blizini diva nalik Jupiteru i otad je milijardama godina putovao međuzvjezdanim prostorom Mliječne staze, a sada mu imamo rijetku priliku svjedočiti dok se približava našem Suncu.

Dana 19. prosinca, samo nekoliko dana prije Božića, 3I/ATLAS bit će biti najbliži Zemlji te ćemo ga moći promatrati teleskopom ili vrlo snažnim dalekozorom. Najbliže će se našem planetu približiti u petak 19. prosinca, na udaljenosti od oko 269 milijuna kilometara. Za astronome je to ujedno najbolja moguća prilika da izbliza prouče objekt i saznaju koliko su procesi nastanka planeta u drugim sustavima slični ili različiti od onoga što se dogodilo u Sunčevu sustavu.

U posljednjih sedam godina otkrivena su tri člana posve nove populacije nebeskih tijela - međuzvjezdanih objekata. Njihove putanje su hiperbolične, za razliku od kružnih ili eliptičnih orbita tijela koja pripadaju Sunčevu sustavu. Upravo to otkriva njihovo porijeklo: dolaze izvana, prolaze i više se ne vraćaju. Sve što znanost dobije jest kratak uvid u njihov dugi život, međutim čak i ti kratki podaci mogu biti ključni za razumijevanje nastanka planeta diljem galaksije.

Poznato je to da je i Sunčev sustav u prošlosti izbacio goleme količine materijala u međuzvjezdani prostor. Računalne simulacije pokazuju da su se tijekom burnog razdoblja migracije divovskih planeta (Jupitera, Saturna, Urana i Neptuna) velike količine materijala raspršile u Kuiperov pojas i Oortov oblak, a znatan dio završio je izvan sustava. Procjenjuje se da je tom prilikom oslobođeno oko trideset Zemljinih masa kometa veličine 3I/ATLAS-a.

Otkrića egzoplaneta u posljednjih nekoliko desetljeća pokazala su da su planeti oko drugih zvijezda vrlo česti, pa nije iznenađenje to da su i drugi planetarni sustavi izbacivali komete u Mliječnu stazu. Prvi poznati međuzvjezdani objekt, 1I/‘Oumuamua, otkriven je 2017., a dvije godine kasnije i 2I/Borisov, koji je imao izražen kometni rep i bitno drukčiji kemijski sastav od kometa unutar Sunčeva sustava. Promatranja su pokazala da sadrži više ugljikova monoksida nego vode, a naši kometi uglavnom su bogati vodenim ledom.

Sastav leda u kometima otkriva uvjete u kojima su nastali. Voda se ledi na nižim temperaturama, pa činjenica da su kometi u Sunčevu sustavu bogati vodom sugerira da su se formirali približno na udaljenosti na kojoj se danas nalazi Jupiter. Ugljikov monoksid i ugljikov dioksid lede se na znatno nižim temperaturama, stoga njihova prisutnost u kometima poput 2I/Borisova i sada 3I/ATLAS-a upućuje na to da su nastali mnogo dalje od svoje matične zvijezde.

Nakon godina neuspješnog traganja za novim međuzvjezdanim objektima, otkriće 3I/ATLAS-a u srpnju pokazalo se iznimno vrijednim. Promatranja, uključujući ona pomoću svemirskog teleskopa James Webb, već su otkrila da je bogat ugljikovim dioksidom, što samo potvrđuje da je nastao u hladnijim i udaljenijim dijelovima svojeg izvornog sustava nego kometi koje poznajemo, piše Space.

Kako se Božić približava, tako se i 3I/ATLAS približava Zemlji, pružajući rijetku priliku i znanstvenicima i amaterima da promatraju objekt koji nosi poruke iz drugog zvjezdanog sustava. Ta opažanja mogla bi promijeniti naše shvaćanje mjesta na kojima nastaju kometi i pokazati je li Sunčev sustav u tom pogledu iznimka ili samo jedan od mnogih sličnih primjera u galaksiji.

