Uranjeni božićni poklon za astronome: Međuzvjezdani putnik 3I/Atlas ovog tjedna prolazi najbliže Zemlji

3I/ATLAS tek je treći veliki međuzvjezdani posjetitelj koji je čovječanstvo otkrilo. Riječ je o kometu koji nije nastao u našem Sunčevu sustavu, nego je u njega samo privremeno zalutao, a procjene govore da je velik između približno 440 metara i 5,6 kilometara.

Taj međuzvjezdani lutalica najvjerojatnije je nastao u protoplanetarnom disku plina i prašine koji se vrtio oko neke druge zvijezde, na mjestu na kojem su se aktivno formirali planeti. Smatra se da je iz svojeg izvornog sustava izbačen snažnom gravitacijskom 'praćkom' u blizini diva nalik Jupiteru i otad je milijardama godina putovao međuzvjezdanim prostorom Mliječne staze, a sada mu imamo rijetku priliku svjedočiti dok se približava našem Suncu.

Dana 19. prosinca, samo nekoliko dana prije Božića, 3I/ATLAS bit će biti najbliži Zemlji te ćemo ga moći promatrati teleskopom ili vrlo snažnim dalekozorom. Najbliže će se našem planetu približiti u petak 19. prosinca, na udaljenosti od oko 269 milijuna kilometara. Za astronome je to ujedno najbolja moguća prilika da izbliza prouče objekt i saznaju koliko su procesi nastanka planeta u drugim sustavima slični ili različiti od onoga što se dogodilo u Sunčevu sustavu.

U posljednjih sedam godina otkrivena su tri člana posve nove populacije nebeskih tijela - međuzvjezdanih objekata. Njihove putanje su hiperbolične, za razliku od kružnih ili eliptičnih orbita tijela koja pripadaju Sunčevu sustavu. Upravo to otkriva njihovo porijeklo: dolaze izvana, prolaze i više se ne vraćaju. Sve što znanost dobije jest kratak uvid u njihov dugi život, međutim čak i ti kratki podaci mogu biti ključni za razumijevanje nastanka planeta diljem galaksije.