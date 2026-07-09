Razlikujete li iscrpljenost toplinom i toplinski udar? To vam može spasiti život

Kako toplinski valovi postaju sve češći, važno je aktivno izbjegavati iscrpljenost toplinom i njezin ozbiljniji oblik - toplinski udar

Toplinski udar ozbiljno je stanje koje može rezultirati napadajima, pa i otkazivanjem organa... Prije nego što dobijete toplinski udar, doživjet ćete blaže stanje koje se naziva toplinska iscrpljenost. Oba stanja se javljaju kada se tijelo pregrije. Obično nas naša tijela pokušavaju ohladiti dovodeći vruću krv iz naše srži na površinu kože, odakle tu toplinu zračimo u okolinu. Isparavanje koje proizlazi iz znojenja također pomaže u hlađenju kože. Do problema dolazi kada je okruženje prevruće ili previše vlažno da bi nas ti mehanizmi rashladili.

Tko je u opasnosti od toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara? Toplinski udar kod zdravih ljudi često se povezuje s tjelovježbom jer ona podiže temperaturu tijela. To je osobito slučaj ako niste baš u formi ili ako ste navikli vježbati po hladnijem vremenu. Dok se navikavate na veću fizičku aktivnost na vrućini, vaše tijelo uči kako se učinkovitije hladiti. Ono što povećava rizik od toplinske iscrpljenosti i toplinskog udara uključuje: vježbanje na visokim temperaturama i kada je velika vlaga

lošu kondiciju

krupnu građu (bez obzira na tip tijela – puno masnoće ili puno mišića utječe na vašu sposobnost hlađenja)

dehidraciju

nošenje tereta ili opreme, poput štitnika za potkoljenice ili planinarskog ruksaka

pijenje alkohola

korištenje određenih lijekova ili dodataka prehrani, uključujući beta-blokatore i diuretike (provjerite informacije koje ste dobili s lijekovima)

svaki invaliditet ili bolest koja otežava rashlađivanje. Znakovi i simptomi toplinske iscrpljenosti Do toplinske iscrpljenosti dolazi kada je središnja tjelesna temperatura povišena, ali nedovoljno da bi uključila mozak. Stoga je bilo kakav znak zbunjenosti i dezorijentiranosti, naprimjer, mogući signal toplinskog udara, zbog kojeg treba odmah potražiti liječničku pomoć. Znakovi i simptomi toplinske iscrpljenosti mogu uključivati: vrtoglavicu, mučninu i povraćanje

glavobolju, umor ili slabost

jako znojenje

hladnu, blijedu i vlažnu kožu

ubrzan ili slab puls. Ako počnete osjećati ove simptome, odmah se počnite rashlađivati. Sklonite se u hlad ili u prostor u kojem radi klima-uređaj, skinite suvišnu odjeću, popijte hladno piće i pazite na znakove mogućeg pogoršanja stanja. Ako se ne oporavite u sat vremena, potražite liječničku pomoć.