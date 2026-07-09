Milijuni ljudi nasjeli su na ovaj viralni video Haalanda. Zapravo je lažan

Na terenu neumoljivo zabija golove, a izvan njega norveški napadač Erling Haaland postao je jedna od najvećih internetskih senzacija Svjetskog prvenstva. No velik dio sadržaja koji posljednjih tjedana kruži društvenim mrežama zapravo je AI-em generiran
Haaland je i ranije bio poznat po osebujnom smislu za humor na društvenim mrežama. Na svom računu na Snapchatu, gdje ga prati više od 3,3 milijuna ljudi, objavljuje selfije, šali se na svoj račun, uspoređuje se sa Shrekom, odgovora na pitanja obožavatelja i snima humoristične skečeve. Takav sadržaj pridonio je njegovoj popularnosti i statusu jednog od najprepoznatljivijih nogometnih likova na internetu.
No umjetna inteligencija otišla je korak dalje.
Jedan od najviralnijih primjera bio je video koji je u samo nekoliko dana prikupio više od 31 milijun pregleda na društvenoj mreži X. Na snimci Haaland tijekom obroka u restoranu reagira na svoj odraz u ogledalu. Iako je mnogima djelovao uvjerljivo, ubrzo se pokazalo da je riječ o AI manipulaciji.
Provjeravatelji činjenica utvrdili su da je originalni video zapravo humoristični skeč kineskog dvojca Jin Longa i Qiu Qiua, objavljen na TikToku sredinom lipnja, u koji je Haalandovo lice naknadno umetnuto pomoću umjetne inteligencije. Unatoč upozorenjima i oznakama da je sadržaj lažan, video se nastavio nezaustavljivo širiti internetom.
Isti korisnički račun nekoliko je dana kasnije objavio nove AI videozapise s Haalandom te su također prikupili velik broj pregleda.
Od Vikinga do filmske zvijezde
Nisu svi AI sadržaji izazvali negativne reakcije. Uoči utakmice osmine finala protiv Brazila internet su preplavili humoristični videozapisi u kojima je Haalandovo lice montirano na lik Marlona Wayansa iz komedije 'White Chicks' dok je brazilski napadač Vinicius Junior prikazan kao lik kojeg je u filmu glumio Terry Crews.
Haaland je jedan od tih videa primijetio na Instagramu te čak predložio da ga on i Vinicius pokušaju rekreirati u stvarnom životu. No najpopularnije AI kreacije prikazuju norveškog napadača kao mitskog vikinškog ratnika – u krznu, sa sjekirama, na čelu broda koji plovi olujnim morem.
Inspiracija za to nije nastala slučajno. Fotograf David Yarrow još je 2023. snimio Haalanda odjevenog kao Vikinga u fjordu pokraj Osla. Uoči Svjetskog prvenstva, Norveški nogometni savez ponovno ga je angažirao kako bi fotografirao cijelu reprezentaciju u tom stilu.
Fotografija nazvana The Vikings are Coming prikazuje svih 26 reprezentativaca sa štitovima i mačevima ispred vikinškog broda, a prema riječima autora, upravo je Haaland potaknuo ideju da se napravi grupna verzija.
Obožavatelji su potom taj motiv razvili uz pomoć umjetne inteligencije, stvarajući bezbrojne prizore u kojima Haaland vodi vikinške bitke, nosi oklop ili plovi kroz olujna mora. Dio takvog sadržaja dijele i krajnje desničarski profili na društvenim mrežama te ga prikazuju kao simbol idealiziranog nordijskog ratnika – visokog, snažnog, plavokosog i bijelog muškarca.
Kina je potpuno poludjela za Haalandom
Zanimljiv fenomen razvija se u Kini, gdje je Haaland u posljednjih mjesec dana postao prava internetska zvijezda. Nakon što je 6. lipnja otvorio profile na kineskim platformama Weibo i Douyin, u samo mjesec dana prikupio je oko 1,6 milijuna pratitelja na Weibu te čak 5,2 milijuna na Douyinu, kineskoj verziji TikToka.
Objave povezane s njim na Weibu ostvarile su više od 490 milijuna pregleda.
Kineski korisnici pritom razlikuju dvije Haalandove osobnosti. Na terenu ga nazivaju 'nordijskim kiborgom', 'robotskim napadačem' ili jednostavno strojem za golove, a izvan travnjaka poznat je kao 'Habao', odnosno 'Ha Baby' – simpatični div čije grimase, humor i neobično ponašanje redovito postaju viralni memeovi.
Među najpopularnijim kineskim AI uradcima nalazi se i pjesma 'Haaland (Ha Ha Ha)', nastala na melodiju hita 'Moskau' njemačke eurodisco grupe Dschinghis Khan iz 1979. godine, više od dva desetljeća prije nego što je Haaland uopće rođen.