Milijuni ljudi nasjeli su na ovaj viralni video Haalanda. Zapravo je lažan

Na terenu neumoljivo zabija golove, a izvan njega norveški napadač Erling Haaland postao je jedna od najvećih internetskih senzacija Svjetskog prvenstva. No velik dio sadržaja koji posljednjih tjedana kruži društvenim mrežama zapravo je AI-em generiran

Haaland je i ranije bio poznat po osebujnom smislu za humor na društvenim mrežama. Na svom računu na Snapchatu, gdje ga prati više od 3,3 milijuna ljudi, objavljuje selfije, šali se na svoj račun, uspoređuje se sa Shrekom, odgovora na pitanja obožavatelja i snima humoristične skečeve. Takav sadržaj pridonio je njegovoj popularnosti i statusu jednog od najprepoznatljivijih nogometnih likova na internetu. No umjetna inteligencija otišla je korak dalje.

Jedan od najviralnijih primjera bio je video koji je u samo nekoliko dana prikupio više od 31 milijun pregleda na društvenoj mreži X. Na snimci Haaland tijekom obroka u restoranu reagira na svoj odraz u ogledalu. Iako je mnogima djelovao uvjerljivo, ubrzo se pokazalo da je riječ o AI manipulaciji. Provjeravatelji činjenica utvrdili su da je originalni video zapravo humoristični skeč kineskog dvojca Jin Longa i Qiu Qiua, objavljen na TikToku sredinom lipnja, u koji je Haalandovo lice naknadno umetnuto pomoću umjetne inteligencije. Unatoč upozorenjima i oznakama da je sadržaj lažan, video se nastavio nezaustavljivo širiti internetom. Isti korisnički račun nekoliko je dana kasnije objavio nove AI videozapise s Haalandom te su također prikupili velik broj pregleda.

No, Erling Haaland didn’t get scared after seeing himself in the mirror 😂 ⚠️ The viral clip that’s been making the rounds across social media is AI-generated.



It first emerged on Chinese social media, where Erling Haaland has become a fan favourite in recent months. Following… pic.twitter.com/8yMkm0IY39 — WithAlvin 🇬🇭 (@withAlvin__) July 1, 2026

Od Vikinga do filmske zvijezde Nisu svi AI sadržaji izazvali negativne reakcije. Uoči utakmice osmine finala protiv Brazila internet su preplavili humoristični videozapisi u kojima je Haalandovo lice montirano na lik Marlona Wayansa iz komedije 'White Chicks' dok je brazilski napadač Vinicius Junior prikazan kao lik kojeg je u filmu glumio Terry Crews.

🚨🚨| Erling Haaland comments on a viral AI edit featuring him & Vinicius Jr… he asks the Brazilian to 𝐑𝐄𝐂𝐑𝐄𝐀𝐓𝐄 it. 🤣❤️



Vini replied: ‘HAHAHAHAHAHAH’🇧🇷🤝🇳🇴pic.twitter.com/bOkpiePcFd — Goals Side (@goalsside) July 3, 2026

Haaland je jedan od tih videa primijetio na Instagramu te čak predložio da ga on i Vinicius pokušaju rekreirati u stvarnom životu. No najpopularnije AI kreacije prikazuju norveškog napadača kao mitskog vikinškog ratnika – u krznu, sa sjekirama, na čelu broda koji plovi olujnim morem. Inspiracija za to nije nastala slučajno. Fotograf David Yarrow još je 2023. snimio Haalanda odjevenog kao Vikinga u fjordu pokraj Osla. Uoči Svjetskog prvenstva, Norveški nogometni savez ponovno ga je angažirao kako bi fotografirao cijelu reprezentaciju u tom stilu.

Erling Haaland vs. Kylian Mbappé From the age of Vikings to the world stage



I told the AI to make a Fifa World Cup promo, but it took "Haaland is a beast way too literally... 💀 pic.twitter.com/o7IyK82HX0 — Yaseen Khan Gul (@YaseenK7212) June 27, 2026

Fotografija nazvana The Vikings are Coming prikazuje svih 26 reprezentativaca sa štitovima i mačevima ispred vikinškog broda, a prema riječima autora, upravo je Haaland potaknuo ideju da se napravi grupna verzija. Obožavatelji su potom taj motiv razvili uz pomoć umjetne inteligencije, stvarajući bezbrojne prizore u kojima Haaland vodi vikinške bitke, nosi oklop ili plovi kroz olujna mora. Dio takvog sadržaja dijele i krajnje desničarski profili na društvenim mrežama te ga prikazuju kao simbol idealiziranog nordijskog ratnika – visokog, snažnog, plavokosog i bijelog muškarca.

This is too good.



Someone used AI to turn Haaland into the Norwegian techno viking.



credit: u/aasimpy pic.twitter.com/A6hkLZzObc — Mark Gadala-Maria (@markgadala) July 8, 2026