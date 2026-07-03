Čujete li neobično tutnjanje koje drugi ne čuju? Znanstvenici imaju novu teoriju

Fenomen 'brujanja' prvi je put privukao veću pozornost 1970-ih godina, kada su stanovnici Bristola počeli prijavljivati postojan niskofrekventni zvuk frekvencije oko 50 herca. Slične prijave kasnije su zabilježene u Australiji, Novom Zelandu i na više lokacija u Sjevernoj Americi.

Istraživanje je predvodio stručnjak za sluh Bonifaz Baumann iz Njemačkog centra za vrtoglavicu i poremećaje ravnoteže. Autori ističu da njihovi rezultati ne isključuju mogućnost da u pojedinim slučajevima zvuk potječe iz vanjskog izvora, ali smatraju da je kod mnogih ljudi riječ o subjektivnoj percepciji niskofrekventnog tinitusa .

Tajanstveni niskofrekventni zvuk koji pojedini ljudi diljem svijeta prijavljuju već više od 50 godina mogao bi u mnogim slučajevima biti oblik tinitusa , pokazuje novo istraživanje objavljeno u znanstvenom časopisu PLOS One.

Osobe koje čuju taj zvuk opisuju ga kao neprekidno zujanje, brujanje ili tutnjavu, a u mnogim slučajevima ljudi u njihovoj blizini ne čuju ništa. Zvuk se pojavljuje samo u određenim situacijama ili prostorijama te su, mjesto traganja za mogućim vanjskim izvorom, istraživači proučavali osobe koje ga čuju, a u istraživanje je uključeno 28 dobrovoljaca koji su putem društvenih mreža prijavili da čuju neobjašnjive niskofrekventne zvukove.

Znanstvenici su ispitali dvije vodeće hipoteze: prva je pretpostavljala da osobe koje čuju brujanje imaju iznimno osjetljiv sluh za niske frekvencije dok je druga polazila od mogućnosti da čuju vrlo slabe zvukove koje proizvodi njihovo unutarnje uho - otoakustičke emisije.

Rezultati testiranja pokazali su da većina ispitanika nije imala natprosječno osjetljiv sluh za niske frekvencije. Samo su dvije osobe odstupale od prosjeka što, prema autorima, upućuje na to da pojačana osjetljivost sluha vjerojatno nije glavni uzrok tog fenomena, piše Science Alert.

Mjerenja otoakustičkih emisija također nisu pokazala neuobičajene rezultate pa su istraživači zaključili da se kod dijela ispitanika radi o subjektivnoj percepciji zvuka bez prepoznatljivog vanjskog izvora.

Takva se pojava u medicini naziva tinitus. Iako se on najčešće povezuje sa zviždanjem ili visokofrekventnim šumom u ušima, autori ističu da se kod manjeg broja pacijenata može javiti i u obliku niskofrekventnog brujanja.

Znanstvenici naglašavaju da njihovo istraživanje nije dokazalo kako su svi slučajevi brujanja posljedica tinitusa, ali smatraju da bi to moglo objasniti velik broj prijavljenih iskustava. Dodaju da bi takvo tumačenje oboljelima moglo omogućiti pristup postojećim metodama liječenja i strategijama za ublažavanje simptoma koje se već koriste kod osoba s tinitusom.

Autori također ističu da subjektivna priroda simptoma ne znači da iskustvo nije stvarno. Tinitus je priznato medicinsko stanje povezano sa slušnim sustavom i obradom zvuka u mozgu, a njegovi uzroci i dalje su predmet intenzivnih znanstvenih istraživanja.