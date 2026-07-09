Procurili službeni renderi novih Samsung Galaxy uređaja

Promotivni renderi iz pouzdanog izvora najavljuju promjenu na većem telefonu, kao i nekoliko iteracija postojećeg dizajna
Manje od dva tjedna prije Samsungova događaja Galaxy Unpacked, na internetu su osvanuli službeni promotivni renderi nove generacije Samsungovih uređaja, uključujući preklopne telefone Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8 te pametne satove Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.
Prema dostupnim informacijama, fotografije potvrđuju dizajn koji se posljednjih mjeseci spominjao u glasinama. Galaxy Z Fold 8 zadržava prepoznatljiv izgled, ali s nešto širim vanjskim zaslonom, dok Galaxy Z Flip 8 dolazi bez većih estetskih promjena. 'Kockastiji' dizajn premijskog modela pojavljuje se u trenutku kada glasine sugeriraju da će i Appleov prvi preklopni iPhone imati širi vanjski zaslon.
Na renderima se mogu vidjeti i Galaxy Watch 9 te Galaxy Watch Ultra 2. Očekuje se da će Ultra model biti dostupan u kućištu promjera 47 milimetara i u dvije varijante boja, iako tehničke specifikacije zasad nisu potvrđene. Dosadašnje glasine upućuju i na moguće povećanje cijena novih satova.
Renderi prikazuju Galaxy Watch 9 u kućištima od 40 i 44 milimetra te u bojama Cream, Green i Graphite, dok će Galaxy Watch Ultra 2 biti dostupan u kućištu od 47 milimetara u sivoj i srebrnoj boji.
Dosadašnje glasine upućuju i na moguće povećanje cijena novih satova.
Unatoč velikom broju procurjelih informacija, Samsung još nije službeno potvrdio izgled ni specifikacije novih uređaja. Iako Samsung još nije službeno potvrdio izgled ni specifikacije uređaja, Android Headlines koji je objavio rendere, godinama se smatra jednim od najpouzdanijih izvora kada je riječ o Samsungovim proizvodima.
Neizvjesnost neće dugo potrajati. Samsung je službeno potvrdio da će se Galaxy Unpacked održati 22. srpnja u Londonu, gdje se očekuje predstavljanje nove generacije preklopnih telefona, pametnih satova te novih značajki za Galaxy AI, piše Engadget.