Procurili službeni renderi novih Samsung Galaxy uređaja

Manje od dva tjedna prije Samsungova događaja Galaxy Unpacked, na internetu su osvanuli službeni promotivni renderi nove generacije Samsungovih uređaja, uključujući preklopne telefone Galaxy Z Fold 8 i Galaxy Z Flip 8 te pametne satove Galaxy Watch 9 i Galaxy Watch Ultra 2.

Prema dostupnim informacijama, fotografije potvrđuju dizajn koji se posljednjih mjeseci spominjao u glasinama. Galaxy Z Fold 8 zadržava prepoznatljiv izgled, ali s nešto širim vanjskim zaslonom, dok Galaxy Z Flip 8 dolazi bez većih estetskih promjena. 'Kockastiji' dizajn premijskog modela pojavljuje se u trenutku kada glasine sugeriraju da će i Appleov prvi preklopni iPhone imati širi vanjski zaslon.

Na renderima se mogu vidjeti i Galaxy Watch 9 te Galaxy Watch Ultra 2. Očekuje se da će Ultra model biti dostupan u kućištu promjera 47 milimetara i u dvije varijante boja, iako tehničke specifikacije zasad nisu potvrđene. Dosadašnje glasine upućuju i na moguće povećanje cijena novih satova.

Renderi prikazuju Galaxy Watch 9 u kućištima od 40 i 44 milimetra te u bojama Cream, Green i Graphite, dok će Galaxy Watch Ultra 2 biti dostupan u kućištu od 47 milimetara u sivoj i srebrnoj boji.

Dosadašnje glasine upućuju i na moguće povećanje cijena novih satova.