Infobip preuzima američku tvrtku SocketLabs

'SocketLabs čini tim iznimno stručnih profesionalaca iz Pennsylvanije koji već godinama rješavaju probleme zbog kojih su velika poduzeća bila vezana uz pružatelje usluga čija su rješenja prerasla, omogućujući im pritom bolji pregled nad različitim e-mail pružateljima, uvid u to koje poruke doista stižu u ulazne sandučiće te sigurnu migraciju uz nizak rizik', izjavio je Silvio Kutić, suosnivač i glavni izvršni direktor Infobipa.

Akvizicija učvršćuje poziciju Infobipa na tržištu infrastrukture i isporuke e-mailova te proširuje njegovu platformu mogućnostima koje odgovaraju na potrebe velikih poduzeća i neovisnih proizvođača softvera (ISV-ova) u upravljanju, praćenju i optimizaciji slanja e-mailova velikog opsega, navodi se u priopćenju.

'U kombinaciji s našim postojećim mogućnostima, to nas čini jedinim pružateljem koji može obuhvatiti cjelokupno e-mail poslovanje korisnika, a ne biti samo jedan njegov dio. Baza korisnika SocketLabsa snažno je prisutna u Sjevernoj Americi, uz rastuću prisutnost u Latinskoj Americi, što nam osigurava snažniju poziciju na tržištima na kojima već radimo na širenju našeg poslovanja. Dodajemo dokazanu stručnost i njihovu vlastitu tehnologiju postojećim mogućnostima, što znači da možemo napredovati još brže', dodaje.

Ova akvizicija u skladu je s ciljem transformacije Infobipa u AI-first kompaniju, s obzirom na to da svojim korisnicima sada nudi Email Deliverability Agent rješenja, dok će integracija analitičkih mogućnosti SocketLabsa dodatno povećati njegovu vrijednost te unaprijediti način na koji tvrtke uz pomoć naprednih tehnologija i automatizacije optimiziraju učinkovitost e-mail komunikacije, navodi se u priopćenju.

Tim Moore, glavni izvršni direktor SocketLabsa, izjavio je: 'Pridruživanje Infobipu prirodan je korak na putu koji smo započeli prije gotovo 20 godina. Infobipova globalna prisutnost, odnosi s telekom operatorima i platforma usmjerena na umjetnu inteligenciju omogućit će nam da ubrzamo inovacije, te svoje mogućnosti u području e-maila ponudimo tvrtkama diljem svijeta.'

Financijski uvjeti transakcije nisu objavljeni.