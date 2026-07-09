Stotine komentara u samo jednoj minuti: Kako izgleda koordiniran napad botova na europske medije

Analiza je pokazala obrasce koji upućuju na koordinirane kampanje, automatizirane botove, političku propagandu i neželjen sadržaj.

Do tog su zaključka došli novinari okupljeni u međunarodnoj istraživačkoj mreži Eurovision News Spotlight, čiji je član i njemački javni servis ARD. Analizirani su komentari objavljeni između travnja 2025. i ožujka 2026. godine na profilima medija BR24, France 24, LRT, ORF, RTVE, Swissinfo, RFI, ARD-ova Tagesschaua i ZDFheutea.

Stotine identičnih komentara u nekoliko minuta

Jedan od najupečatljivijih primjera zabilježen je ispod objave Tagesschaua na Instagramu o intervjuu s Rezom Pahlavijem, sinom posljednjeg iranskog šaha. Istraživači su pronašli stotine potpuno identičnih komentara koji su podržavali iranski režim – čak 361 komentar objavljen je u samo 14 minuta, a više od 190 njih u minuti.

'Takve obrasce nije moguće objasniti normalnim ponašanjem korisnika. Stotine potpuno jednakih komentara objavljenih u nekoliko minuta jasno upućuju na koordiniranu, vrlo vjerojatno automatiziranu mrežu', rekao je Kim Stoller iz Međunarodnog instituta za obrazovanje, društvena pitanja i istraživanje antisemitizma (IIBSA) u Berlinu.

Istraživači navode da su računi koji su objavljivali takve komentare imali niz zajedničkih obilježja. Velik broj profila otvoren je tek tijekom 2025. godine, korisnička imena sadržavala su dugačke nizove brojeva te su imali vrlo malo pratitelja i gotovo nikakav vlastiti sadržaj, a mnogi su bili registrirani u Indiji.

Prema Stolleru, riječ je o obrascu karakterističnom za mreže botova ili takozvane farme klikova/botova koje se mogu unajmiti za širenje različitih političkih ili komercijalnih poruka.

Nisu sve kampanje vodili botovi

Istraživanje je otkrilo i drugu vrstu koordiniranog djelovanja. Velik broj gotovo identičnih komentara podrške Rezi Pahlaviju i iranskoj oporbi također se pojavljivao ispod objava europskih medija.

Za razliku od komentara koji su podržavali režim, te su profile češće činili stvarni korisnici s fotografijama, opisima, većim brojem pratitelja i objava. Komentari su objavljivani tijekom više sati i ispod različitih objava, a ne samo u nekoliko minuta. 'To više nalikuje koordiniranoj kampanji stvarnih ljudi nego širokoj mreži botova', smatra Stoller.

Autori istraživanja zaključuju da komentari ispod objava velikih medija postaju sve važnije mjesto za pokušaje oblikovanja javnog mnijenja. Juliane Leopold, glavna urednica digitalnog izdanja ARD-aktuell, kaže da su svjesni takvih pokušaja. 'Naša vidljivost i vjerodostojnost privlače i one koji žele iskoristiti naš doseg za vlastite ciljeve', rekla je.

Dodaje da se redakcije protiv toga bore moderiranjem komentara i uklanjanjem neželjenog sadržaja, odnosno ponavljanja istih poruka ili komentara koji nisu povezani s temom objave. Community tim ARD-a, navodi istraživanje, svakodnevno moderira i do 150.000 komentara.