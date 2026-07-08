Nintendo prestaje prodavati originalni Switch u Europi

Tvrtka navodi da će proizvodnja postojećih modela biti nastavljena cijele 2026. godine te da bi oni trebali biti široko dostupni na europskom tržištu do kraja godine. Od veljače 2027. više ih neće isporučivati trgovcima niti prodavati putem Nintendo Storea na tržištima obuhvaćenima ovom odlukom.

Nintendo će u Europi i još nekim tržištima od veljače 2027. prestati prodavati originalnu konzolu Switch s modelima Switch Lite i Switch - OLED Model. Odluka dolazi neposredno prije desete godišnjice izlaska prve generacije Switcha, a povezana je s novim pravilima Europske unije koja od proizvođača zahtijevaju da baterije u određenim elektroničkim uređajima budu jednostavno zamjenjive .

Kako bi ispunio nove regulatorne zahtjeve, Nintendo će postupno uvoditi verzije svojih uređaja s korisnički izmjenjivim baterijama. Među njima će biti i Switch 2, čija bi se nova izvedba na odabranim tržištima trebala pojaviti već ove jeseni.

Nova verzija Switcha 2 imat će bateriju kapaciteta 5172 mAh, što je neznatno manje od postojećih 5220 mAh. Zbog izmjena u konstrukciji konzola će biti približno 10 grama teža, a svaki Joy-Con 2 kontroler dobit će oko dva grama dodatne mase. Ukupna težina sustava tako će iznositi oko 548 grama.

Nintendo će postupno ponuditi i dodatnu opremu s izmjenjivim baterijama. Kontroleri Joy-Con za originalni Switch trebali bi se pojaviti tijekom ljeta, Joy-Con 2 tijekom zime, a potom i Switch 2 Pro, Nintendo 64 za Switch te GameCube za Switch 2. Tvrtka napominje da se rokovi mogu promijeniti ovisno o proizvodnji i distribuciji.

Istodobno dio postojeće dodatne opreme neće dobiti nove verzije. Nintendo će zato postupno ukinuti kontrolere Switch Pro, Sega Mega Drive i SNES za Switch te uređaj Pokémon Go Plus+.

Promjene će se odnositi na sva tržišta kojima upravlja Nintendo of Europe. Osim država članica Europske unije, obuhvaćeni su Ujedinjeno Kraljevstvo, Norveška, Švicarska, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Južnoafrička Republika i još nekoliko drugih tržišta.

Za sada nije poznato hoće li Nintendo iste promjene primijeniti i izvan tržišta koje pokriva europska podružnica. Tvrtka zasad nije objavila planove za ostale regije svijeta, piše Engadget.