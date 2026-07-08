OpenAI predstavlja svoj najnapredniji AI model dosad

Kineske vlasti također su održale sastanke s vodećim tehnološkim tvrtkama o potencijalnom ograničavanju pristupa iz inozemstva najnaprednijim kineskim modelima umjetne inteligencije, uključujući i one koji tek trebaju biti objavljeni.

Washington je pojačao nadzor nad puštanjem na tržište naprednih modela umjetne inteligencije kako bi identificirao potencijalne prijetnje zbog zabrinutosti da bi tehnologiju mogla zloupotrijebiti vojska ili obavještajne službe u Kini, Rusiji ili drugim zemljama.

Sjedinjene Države i Kina u utrci su za razvoj vrhunskih modela umjetne inteligencije , za koje stručnjaci kažu da bi mogli dramatično ubrzati sofisticirane kibernetičke napade u sektorima koji se oslanjaju na složene, međusobno povezane i često desetljećima stare tehnološke sustave.

OpenAI-jev konkurent Anthropic iznenada je onemogućio svoje najnaprednije modele umjetne inteligencije - Mythos 5 i Fable 5 - za sve korisnike nakon uredbe vlade SAD-a o kontroli izvoza od 12. lipnja zbog zabrinutosti za nacionalnu sigurnost. Ograničenja su ukinuta prošli tjedan nakon što je Anthropic primijenio određene zaštitne mjere.

Axios, koji je prvi objavio vijest o puštanju na tržište modela GPT-5.6, izvijestio je da je Trumpova administracija to odobrila nakon dodatnih testiranja i sastanaka između tvrtke i vladinih dužnosnika. Bijela kuća i Ministarstvo trgovine SAD-a nisu odgovorili na Reutersov upit za komentar izvan redovnoga radnog vremena.

OpenAI je ograničio pristup modelu GPT-5.6 na malu skupinu provjerenih partnera čiji su podaci podijeljeni s vlastima. Vlasnik ChatGPT-a predstavit će svoj najnapredniji GPT-5.6 Sol, zajedno s jeftinijim modelima Terra i Luna, objavila je tvrtka na platformi X kasno u utorak.

Milijarder Elon Musk, čiji je SpaceXAI konkurent tvrtkama Anthropic i OpenAI, rekao je u srijedu da njegova tvrtka također stavlja svoj vodeći model Grok 4.5 na raspolaganje javnosti.

Zabrinutost za nacionalnu sigurnost

Američki predsjednik Donald Trump potpisao je izvršnu uredbu kojom se uspostavlja dobrovoljni okvir prema kojemu bi razvojni programeri umjetne inteligencije mogli ustupiti 'obuhvaćene modele najnovije generacije' vladi SAD-a na najviše 30 dana prije nego što ih objave pouzdanim partnerima.

Iako je Washington ukinuo izvozne kontrole za Anthropicov model Fable, model Mythos - dizajniran za stručnjake za kibernetičku sigurnost - i dalje je dostupan samo nekim 'pouzdanim' organizacijama u SAD-u.

U Kini su vlasti zabrinute zbog potencijala modela Mythos da iskoristi ranjivosti softvera te zbog mogućnosti da SAD upotrijebi taj model protiv kineskih interesa. Anthropic je upozorio da je 'vjerojatno nemoguće' učiniti bilo koji model umjetne inteligencije potpuno otpornim na zaobilaženje sigurnosnih ograničenja.