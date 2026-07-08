Spektakl kakav se ne viđa često: Ovaj asteroid moći ćemo gledati golim okom i iz Hrvatske

Karte vidljivosti predstavili su umirovljeni kartograf Michael Zeiler i astronom Rick Fienberg na radionici 'Apophis T-3 Years', održanoj početkom srpnja na Sveučilištu u Padovi. Hoće li njegovo promatranje u pojedinim dijelovima svijeta doista biti moguće, ovisit će ponajprije o vremenskim uvjetima i razini svjetlosnog onečišćenja .

Tri godine prije nego što će asteroid Apophis proći vrlo blizu Zemlje znanstvenici su već izradili detaljne karte koje pokazuju kada i iz kojih će dijelova svijeta biti vidljiv. Riječ je o rijetkom astronomskom događaju koji će se odigrati 13. travnja 2029. godine , a procjenjuje se da će ga golim okom moći promatrati oko 90 posto svjetskog stanovništva , odnosno približno 7,6 milijardi ljudi .

Spektakl na nebu

Asteroid službene oznake 99942 Apophis neće izgledati poput sjajnog meteora koji juri nebom. Umjesto toga, promatrači će vidjeti svijetlu točku koja će se polako kretati preko neba, a u trenutku najvećeg približavanja njezino će prividno gibanje iznositi otprilike širinu punog Mjeseca u minuti.

'Sigurno će biti uočljiv. Kretat će se sporije od satelita – prijelaz preko neba trajat će satima, a ne minutama, i izgledat će kao svijetla točka', rekao je Rick Fienberg za Space.com. Prema izračunima, Apophis će golim okom biti vidljiv oko sedam sati. Pojavit će se iznad Australije oko 16 sati, a nestati iz vidokruga iznad sjevernog Atlantika oko 23 sata.

Najsjajniji bi trebao biti u 21.35, kada će se nalaziti iznad Kameruna. U tom će trenutku najbolje uvjete za promatranje imati oko 3,9 milijardi ljudi u Africi, Aziji, istočnom dijelu Južne Amerike i dijelovima Europe.

Najbliže Zemlji asteroid će proći oko sat kasnije, u 22.45, kada će se nalaziti približno 31.600 kilometara iznad sjevernog Atlantika. To znači da će proći unutar orbite geostacionarnih satelita, ali na potpuno sigurnoj udaljenosti od našeg planeta. Taj će dio događaja biti vidljiv u velikom dijelu Južne Amerike, Sjedinjenih Država, Afrike i dijelovima Europe, odnosno za oko dvije milijarde ljudi.

'Prvi put u ljudskoj povijesti možemo unaprijed predvidjeti prolazak asteroida koji će biti vidljiv golim okom sa Zemlje. To je iskustvo koje ćemo dijeliti', rekao je Richard Binzel, profesor planetarnih znanosti na sveučilištu Massachusetts Institute of Technology (MIT).

Kako bi otklonio svaku dvojbu oko sigurnosti događaja, Binzel je otvorio radionicu ponavljajući istu poruku tri puta: 'Apophis će sigurno proći pokraj Zemlje.'

Bliski susret bez posljedica

Takva sigurnost rezultat je više od dva desetljeća preciznih promatranja. Izvorni proračuni nakon otkrića Apophisa 2004. godine ukazivali su na veliku šansu udara u Zemlju (1:37) 2029. godine, što ga je odmah stavilo na vrh liste najopasnijih asteroida. Nasreću, naknadna promatranja postupno su precizirala njegovu orbitu te su isključila mogućnost sudara, kao i bilo kakve potencijalne prijetnje u sljedećih sto godina.

Budući da više ne predstavlja opasnost, znanstvenici ga vide kao jedinstvenu priliku za proučavanje utjecaja Zemljine gravitacije na asteroid. Očekuje se da će ona promijeniti njegovu orbitu oko Sunca, a moguće je i da će izazvati odrone na njegovoj površini ili otkriti svježi materijal ispod vanjskog sloja. Jednako je moguće, piše Space, da se neće dogoditi gotovo nikakve vidljive promjene.

'Jednostavno ne znamo što će se dogoditi. Apophis možda prođe bez ikakvih posljedica, a možda ćemo vidjeti nešto vrlo zanimljivo i upravo zato ga moramo promatrati. U svakom slučaju, naučit ćemo mnogo', rekao je Binzel.

Znanstvenici se nadaju da će njegov prolazak pratiti s više promatračkih lokacija, među kojima su i zvjezdarnice na Kanarskim otocima. Položaj iznad Atlantskog oceana pružit će povoljan pogled na trenutak najvećeg približavanja, a ondje su u to doba godine dobri izgledi i za vedro nebo.