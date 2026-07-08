Neki misle da je Ukrajina dobila rat. Sada se oglasio ugledni ukrajinski general

Bivši vrhovni zapovjednik ukrajinske vojske i sadašnji veleposlanik u Velikoj Britaniji Valerij Zalužni upozorio je da je pogrešno zaključiti kako je Rusija izgubila rat u Ukrajini. U autorskom tekstu za The Telegraph poručio je da je sukob prerastao u dugotrajan rat iscrpljivanja u kojem će pobjednika odrediti izdržljivost, a ne pojedinačne vojne pobjede
Zalužni je kritizirao sve češće procjene zapadnih analitičara koji smatraju da Rusija gubi rat zbog uspješnih ukrajinskih napada na rusku naftnu infrastrukturu i logistiku, prenosi The Kyiv Independent.
'To je opasno, pogrešno tumačenje rata', napisao je.
Prema njegovim riječima, mnogi promatrači previše pažnje posvećuju pojedinačnim taktičkim uspjesima, a premalo ukupnoj strateškoj slici.
Zalužni smatra da se rat već godinama vodi kao pozicijski rat iscrpljivanja, u kojem dominiraju bespilotne letjelice, nadzor iz zraka i precizni projektili.
'Ovo više nije rat brzih manevara. Svaki taktički dobitak plaća se golemom cijenom. Položaje je moguće osvojiti, ali ih je sve teže zadržati, pojačati ili evakuirati ranjenike pod stalnim nadzorom dronova. Uspjeh se danas mjeri metrima, a ne kilometrima', upozorio je.
Njegove riječi mnogi tumače i kao prikrivenu kritiku aktualnog vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.
Sirskog se posljednjih mjeseci često kritizira zbog pokretanja skupih ofenzivnih operacija koje, prema mišljenju dijela vojnih analitičara, donose velike gubitke uz ograničene rezultate.
Zalužni ističe da ni ukrajinski duboki udari na rusku infrastrukturu, ni ruski napadi na Ukrajinu sami po sebi ne mogu donijeti odlučujuću pobjedu.
'Ukrajinski napadi Rusiji nanose stvarnu štetu, ali su skupi, tehnološki zahtjevni i izazivaju jednak odgovor. Rusija i dalje može uzvratiti jednakom ili većom snagom. Nijedna strana ne može računati da će na taj način odlučiti rat', smatra.
Finski i švedski dužnosnici složni: 'Ukrajina je već dobila rat protiv Rusije'
Finski predsjednik Alexander Stubb uvjeren je kako je Ukrajina već dobila rat protiv Rusije. Pojasnio je kako je Ukrajina tijekom više od četiri godine ruske invazije ipak uspjela očuvati svoju neovisnost, suverenitet i teritorijalni integritet.
'Pogledajte stvari iz moskovske perspektive: U protekle četiri godine, tijekom aktivnog rata, napredovali su 60 kilometara. U Drugom svjetskom ratu, napredovali su od Moskve do Berlina, to je 1400 kilometara. Morate se zapitati: ‘Tko je pobijedio, tko je izgubio?’ Kažem da je Ukrajina pobijedila', rekao je finski predsjednik u Ankari.
Slično razmišlja i švedski premijer Ulf Kristersson.
'Rusija sigurno ne pobjeđuje u ratu protiv Ukrajine. To je sasvim očito. Ukrajina ima spektakularne uspjehe', rekao je Kristersson te dodao: 'Rusija uopće ne vodi ovaj rat onako kako je očekivala na početku'.
Istaknuo je kako je sada pitanje, na čijoj je strani vrijeme.
'Vrijeme trenutno nije na strani Rusije, osim ako to ne dopustimo', rekao je.
Ipak, dodaje da bi takve operacije Ukrajini mogle dati bolju pregovaračku poziciju u budućim mirovnim razgovorima.
Prema njegovoj procjeni, Rusija više ne može ostvariti svoje izvorne ratne ciljeve, ali još uvijek ima dovoljno resursa za nastavak dugotrajnog rata iscrpljivanja.
S druge strane, Ukrajina je uspjela očuvati svoju neovisnost, no trenutačno nema mogućnost vojno osloboditi sav okupirani teritorij.
'Ratovi iscrpljivanja nemaju jasne pobjednike u klasičnom smislu. Odlučuje ih izdržljivost', zaključio je Zalužni.
Na kraju je upozorio da ukrajinska izdržljivost uvelike ovisi o pomoći Zapada, za koju smatra da više nije zajamčena.
'Političke promjene u Washingtonu i podjele unutar Europe otvaraju legitimna pitanja može li se sadašnja razina potpore održati dugoročno', upozorio je bivši zapovjednik ukrajinske vojske.