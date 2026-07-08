Neki misle da je Ukrajina dobila rat. Sada se oglasio ugledni ukrajinski general

' To je opasno, pogrešno tumačenje rata ', napisao je.

Zalužni je kritizirao sve češće procjene zapadnih analitičara koji smatraju da Rusija gubi rat zbog uspješnih ukrajinskih napada na rusku naftnu infrastrukturu i logistiku, prenosi The Kyiv Independent.

Zalužni smatra da se rat već godinama vodi kao pozicijski rat iscrpljivanja, u kojem dominiraju bespilotne letjelice, nadzor iz zraka i precizni projektili.

'Ovo više nije rat brzih manevara. Svaki taktički dobitak plaća se golemom cijenom. Položaje je moguće osvojiti, ali ih je sve teže zadržati, pojačati ili evakuirati ranjenike pod stalnim nadzorom dronova. Uspjeh se danas mjeri metrima, a ne kilometrima', upozorio je.

Njegove riječi mnogi tumače i kao prikrivenu kritiku aktualnog vrhovnog zapovjednika Oleksandra Sirskog.

Sirskog se posljednjih mjeseci često kritizira zbog pokretanja skupih ofenzivnih operacija koje, prema mišljenju dijela vojnih analitičara, donose velike gubitke uz ograničene rezultate.

Zalužni ističe da ni ukrajinski duboki udari na rusku infrastrukturu, ni ruski napadi na Ukrajinu sami po sebi ne mogu donijeti odlučujuću pobjedu.

'Ukrajinski napadi Rusiji nanose stvarnu štetu, ali su skupi, tehnološki zahtjevni i izazivaju jednak odgovor. Rusija i dalje može uzvratiti jednakom ili većom snagom. Nijedna strana ne može računati da će na taj način odlučiti rat', smatra.