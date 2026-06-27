Kako zaštititi mobitel i druge uređaje od pregrijavanja uslijed visokih temperatura

Stoga obratite pozornost na ovih nekoliko lakih i jednostavnih savjeta kako održati uređaj s operativnim sustavim Android ili iOS na optimalnoj radnoj temperaturi tijekom ljeta.

Čak i kad ne bi bilo toplinskih valova kakve smo imali prilike iskusiti zadnjih tjedana, vrijeme ljetnih vrućina nije naročito prijateljski naklonjeno prema elektroničkim uređajima poput pametnih telefona i tableta. Naime ti uređaji sadrže komponente koje su osjetljive na pregrijavanje , do kojeg lakše dolazi kad je temperatura visoka.

1) Izbjegavajte ostavljati uređaj izravno izložen Sunčevoj svjetlosti tijekom duljeg vremena

Ako se volite satima pržiti na plaži, pametne telefone i tablete ostavite u sjeni ili na drugom hladnijem mjestu. Uz plaže, problem su i vrući, neprovjetreni automobili. Izbjegavajte držati telefon na kontrolnoj ploči, sjedalu ili naslonu za ruke u automobilu.

2) Smanjite svjetlinu zaslona kako biste manje opteretili bateriju

Zaslon vašeg telefona jako opterećuje bateriju. Ručno postavljanje svjetline na najnižu razinu koju ste spremni podnijeti pomoći će u izbjegavanju pregrijavanja. Ako vaš telefon ima automatsku postavku svjetline, morat ćete je isključiti, inače će ponovno pojačati svjetlinu čim otkrije promjenu ambijentalnog svjetla.

3) Prepoznajte i zatvorite aplikacije gladne energije

U izbornicima postavki novijih pametnih telefona nalazi se alat za upravljanje korištenjem baterije. Obično se nalazi u podizborniku postavki baterije telefona. Pomoću tog alata možete vizualizirati i pratiti kako baterija raspoređuje svoje resurse.

Isključivanjem velikih aplikacija koje troše energiju, smanjit ćete ukupno radno opterećenje baterije. Što je manje radno opterećenje, to je ona hladnija. Općenito, izbjegavajte korištenje web preglednika, igara i drugih aplikacija koje traže veću količinu ne samo energije iz baterije, već i intenzivniji rad procesora.

Aplikacije koje se osvježavaju u pozadini, poput Facebooka, Instagrama i X-a također će opteretiti bateriju i zauzvrat povećati temperaturu telefona.

4) Izvadite telefon iz zaštitne futrole

Ovo je jedan od najbržih načina na koji ohladiti uređaj. Stoga ga držite bez futrole kad god je to moguće.

5) Ne stavljajte telefon u hladnjak ili zamrzivač kako biste ga ohladili

Čini se kao dobra ideja, ali nije baš tako. Iako tako možete smanjiti unutarnju temperaturu, riskirate šok za hardver zbog nagle promjene temperature, izlaganja vlazi i drugim tekućinama...

6) Nabavite ventilator (ili koristite postojeći)

Namjenski ventilatori za kratkotrajno hlađenje vjerojatno su najbrži i najučinkovitiji način na koji to možete učiniti. Primjerice, Razerov Phone Cooler Chroma ne zahtijeva nikakvu dodatnu torbicu ili dodatke. Pričvršćuje se na stražnju stranu iPhonea pomoću MagSafea. Modeli za Android dolaze s podesivom stezaljkom, koja može držati telefone gotovo bilo koje veličine.

Nedostaje mu baterija, pa ćete ga morati uključiti u izvor napajanja svaki put kada trebate ohladiti telefon. Alternativno, možete staviti telefon pod ventilator ili klimu koja vam je pri ruci.