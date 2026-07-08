Hrvatski tech nastavlja rasti: 13 domaćih tvrtki na prestižnoj Deloitteovoj listi

Slijede sektor ekološke tehnologije s prosječnim rastom od 1.370 posto, hardvera s prosječnim rastom od 1.237 posto te softvera s 1.081 posto. Na vrhu liste nalazi se Stunlock Studios AB , švedski proizvođač videoigara, sa stopom rasta od 13.473 posto. U priopćenju se ističe kako je posebno značajno što su 152 kompanije ostvarile stope rasta veće od tisuću posto.

Natječaj je, navodi se u priopćenju Deloittea, proveden unutar 24 zemlje EMEA regije. Prosječna stopa rasta među svih 500 rangiranih kompanija iznosila je 1.132 posto , pri čemu je sektor medija, marketinga i zabave zabilježio najveći prosječni rast od 1.470 posto.

Glavni partner Deloittea za poreze u CE South regiji Natko Sertić istaknuo je da ga, nakon uspjeha hrvatskih kompanija na Deloitteovu natječaju 50 najbrže rastućih tehnoloških kompanija Srednje Europe, posebno veseli što je taj uspjeh potvrđen i na široj Deloitte EMEA Technology Fast 500 ljestvici.

'Uz sedam hrvatskih tvrtki koje su se plasirale među 50 najbrže rastućih u Srednjoj Europi, na EMEA Technology Fast 500 ljestvici našlo se još šest dodatnih uspješnih hrvatskih tehnoloških kompanija', naveo je Sertić, dodavši da je to dokaz kvalitete i prisutnosti naših uspješnih tehnoloških kompanija i u široj regiji.

Uz već poznate hrvatske pobjednike prethodno održanog natječaja 50 najbrže rastućih kompanija Srednje Europe, najbolje je plasirana kompanija Margins, koja je na 82. mjestu

Slijede Cactus Code (84), Orqa (134), Spectral Core (157), Farseer (175), B.I.D. Grupa (190) i Utiliter (241). Plasman na toj proširenoj listi ostvarili su i Udonis (330), Monri Payments (410), Aircash (473), BARREK (484), Dice Digital Innovation Centre d.o.o (488) i Amplibit (490).

Deloitteova direktorica u Odjelu poreza i voditeljica Fast 50 programa u Hrvatskoj Katarina Pavlović ističe da, dok etablirana tehnološka središta poput UK-a, nordijskih zemalja i zapadne Europe i dalje dominiraju rangiranjem u apsolutnom smislu, najnoviji podaci pokazuju jasno jačanje tržišta srednje i istočne Europe, pri čemu zemlje poput Češke, Slovačke i Hrvatske značajno povećavaju svoju zastupljenost među najbrže rastućim tehnološkim kompanijama.

'To pokazuje našu sposobnost brzog prilagođavanja globalnim trendovima poput umjetne inteligencije i digitalne transformacije', istaknula je Pavlović.

Posebno ohrabruje činjenica da hrvatske tehnološke tvrtke sve češće ostvaruju međunarodni uspjeh, potvrđujući kako domaće tržište raspolaže talentom, inovativnošću i poduzetničkom energijom potrebnom za konkuriranje na globalnoj razini, navodi se u priopćenju.Na Deloitteovoj listi Fast 500 EMEA,