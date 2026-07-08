Svemirska utrka ulazi u novu fazu: NASA ubrzava kolonizaciju Mjeseca

NASA je prošli tjedan dodijelila ugovore vrijedne 590 milijuna dolara trima komercijalnim tvrtkama - Astroboticu, Firefly Aerospaceu i Intuitive Machinesu - za dostavu znanstvenih instrumenata i druge opreme na površinu Mjeseca do kraja 2028., dok agencija ubrzava izgradnju baze u okviru programa Artemis

Prema priopćenju agencije, Astrobotic je dobio 297,9 milijuna dolara za dvije misije dostave tereta, dok su Firefly Aerospace i Intuitive Machines dobili 144,2 odnosno 148,3 milijuna dolara, svaki za po jednu misiju. Svaki će lunarni modul nositi tri NASA-ina instrumenta, uključujući sustav kamera za praćenje utjecaja motora na mjesečevu prašinu, navigacijski reflektor i mjerač zračenja. Ugovori dolaze u trenutku značajne konsolidacije unutar komercijalnog svemirskog sektora. Tvrtka Voyager Technologies sredinom lipnja sklopila je posao vrijedan 300 milijuna dolara za preuzimanje Astrobotica, koje bi trebalo biti okončano u srpnju, čime bi Astroboticovi programi za pogonske sustave i module za slijetanje ušli pod okrilje Voyagera radi stvaranja tvrtke koja bi nudila cjelovite usluge u prostoru između Zemlje i Mjeseca - takozvanom cislunarnom prostoru.

Faza 1 Sve tri tvrtke dosad su imale mješovite rezultate. Firefly je u ožujku 2025. svojim modulom Blue Ghost izveo prvo potpuno uspješno mekano slijetanje privatne tvrtke na Mjesec, blizu mjesečeva ekvatora. Astroboticova misija Peregrine propala je u Zemljinoj orbiti ubrzo nakon lansiranja u siječnju 2024., dok se Machinesov lunarni modul Nova-C prevrnuo pri slijetanju u veljači 2024., a slična se sudbina ponovila i pri drugom pokušaju 2025., što je onemogućilo ostvarenje znanstvenih ciljeva većine instrumenata na njemu. Ugovori su dio onoga što je Carlos García-Galán, izvršni voditelj NASA-ina programa mjesečeve baze, nazvao "Fazom 1" plana izgradnje trajnog naselja na Mjesecu, koja bi prema planu trebala trajati do 2028. godine. NASA-in administrator Jared Isaacman, koji je na čelo agencije došao u prosincu prošle godine i od tada je temeljito preoblikovao arhitekturu programa Artemis, poručio je da agencija neće čekati da se poteškoće same riješe. "Mjesecima govorimo u NASA-i da nećemo sjediti skrštenih ruku i čekati sposobnosti potrebne za postizanje najvažnijih nacionalnih ciljeva", rekao je Isaacman u objavi na društvenim mrežama nakon što je Blue Originova raketa New Glenn eksplodirala na lansirnoj rampi u svibnju, uništivši infrastrukturu čija će obnova trajati mjesecima i dovodeći u pitanje raspored slijetanja Blue Originova modula Blue Moon na južni pol Mjeseca. "Aktivno ćemo sudjelovati uz naše partnere, baš kao što smo činili 1960-ih, kako bismo prevladali neuspjehe, uklonili prepreke i ostvarili željene rezultate." García-Galán je nagovijestio da bi Blue Moon, ako bude potrebno, mogao biti lansiran drugom raketom.

Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA







+4 Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA