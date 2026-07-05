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Što odabrati za bolju Wi-Fi mrežu: Pojačivače ili mesh mreže? Evo što treba uzeti u obzir

Miroslav Wranka

05.07.2026 u 09:47

Wi-Fi ruter
Wi-Fi ruter Izvor: EPA / Autor: Armin Weigel
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Prije nego što odustanete od sadašnjeg pružatelja usluga pristupa internetu, možda bi bilo vrijedno istražiti kako možete ojačati ono što trenutno imate i koristite

Ako želite proširiti svoje kućne ili uredske bežične mreže, obično na raspolaganju imate dvije opcije.

Wi-Fi pojačivači mogu ojačati signal rutera u udaljenim prostorijama, ali mogu imati problema sa snagom i pouzdanošću.

Mesh Wi-Fi sustavi, s druge strane, ravnomjerno šire mrežu usmjerivača po određenom prostoru s lokaliziranim satelitima, ali su skuplji.

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Što ćete od toga odabrati, ovisi o čimbenicima specifičnim za kontekst, u rasponu od proračuna do fizičkih dimenzija doma ili ureda. Prije nego što dublje zaronite u jake i slabe strane svakog sustava, važno je uzeti u obzir specifične Wi-Fi potrebe.

Želite li popuniti mrtvu točku ili trebate proširiti pokrivenost na više katova i soba? Trebate li snažnu internetsku vezu ili tražite jeftinu opciju koja jednostavno obavlja posao?

Odgovori na ova i slična pitanja pomoći će u odabiru prave opcije.

Prednosti i nedostaci

Wi-Fi ekstenderi su jednostavni repetitori signala koje uključite u utičnicu za ponovno emitiranje vaše veze u drugo područje doma ili ureda. Povoljno su rješenje koje ne zahtijeva novi usmjerivač te izvrsni ako želite popuniti određenu prazninu u svojoj mreži.

Kako su relativno jednostavni za postavljanje s ograničenim hardverom, dodavanje kvalitetnog Wi-Fi ekstendera dobar je izbor kada je potrebno dopuniti signale na određenoj točki u kući, kao što su mrtve zone u garaži ili dvorišnoj terasi. No pristupačnost Wi-Fi ekstendera dolazi s jasnim nedostacima.

Pojačivači nisu dobri u stvaranju opsežne pokrivenosti širokih područja i nisu idealni za velike prostore. Kako moraju primati i ponovno emitirati signal vašeg rutera, pozicioniranje i drugi čimbenici okoline mogu imati ogroman učinak na performanse.

Štoviše, ekstenderi se povezuju s vašim usmjerivačem i uređajima putem istih radiopojasa, prepolovljujući dostupnu propusnost. Budući da obično reemitiraju signale pod drugim Wi-Fi nazivom, zahtijevaju od korisnika ponovno povezivanje kad god pristupe njihovoj mreži.

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Mesh Wi-Fi sustavi stvaraju širu mrežu stacioniranjem nekoliko čvorova koji pružaju jednaku pokrivenost. Pametno usmjeravanje automatski povezuje uređaje na najjači signal, eliminirajući mrtve točke i ukidajući potrebu za spajanjem na novu mrežu.

Kako biste ih upogonili, svoj trenutni hardver trebat ćete zamijeniti mrežnim usmjerivačem i s njime povezanim čvorovima, a skuplji su i zahtjevniji za postavljanje nego Wi-Fi pojačivači.

S druge strane, dodavanje dodatnih čvorova nakon početne instalacije relativno je jednostavno, što je zgodno ako imate posla s više prostorija i katova, kao i većim područjima za pokrivanje općenito, piše Engadget.

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