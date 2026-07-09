AI MODELI

SpaceXAI predstavio Grok 4.5: Tvrdi da radi više, a košta manje od konkurencije

Miroslav Wranka

09.07.2026 u 13:11

Grok
Grok Izvor: EPA / Autor: Fazry Ismail
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Opisali su ga kao 'radni stroj koji može riješiti sve tipične zadatke koje industrija umjetne inteligencije nastoji automatizirati'

SpaceXAI je izdao svoj novi model umjetne inteligencije Grok 4.5, prvi otkako je tvrtka izašla na burzu prije nekoliko tjedana.

Opisali su ga kao 'radni stroj koji može riješiti sve tipične zadatke koje industrija umjetne inteligencije nastoji automatizirati: kodiranje i izradu aplikacija, uredski i administrativni rad, istraživanje, pisanje i druge oblike rutinskog rada sa znanjem'.

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Grok navodno sve to može učiniti uz manje troškove. SpaceXAI tvrdi da njegov model ima 'dvostruko veću učinkovitost tokena' od drugih vodećih modela i, ako je tomu doista tako, bila bi to velika prednost za SpaceXAI jer je cijena tokena sve veća briga za potrošače umjetne inteligencije.

Novi model košta dva američka dolara po milijunu ulaznih tokena i šest dolara po milijunu izlaznih tokena. Anthropicov Opus 4.7, za usporedbu, košta pet dolara po milijunu ulaznih tokena i 25 dolara po milijunu izlaznih tokena.

OpenAI ima višeslojne troškove za različite verzije modela. Sol, najskuplji, košta pet dolara za milijun ulaznih tokena i 30 dolara za milijun izlaznih tokena, a najjeftiniji, Luna, košta dolar za milijun ulaznih i šest dolara za milijun izlaznih tokena.

Prema referentnim vrijednostima koje su objavili iz SpaceXAI-a, čini se da je novo izdanje Groka po specifikacijama na korak do drugih vrhunskih modela, no trebat će, naravno, vidjeti kako se drži pod stvarnim radnim opterećenjem.

OpenAI planira u četvrtak izdati GPT 5.6, svoj najnoviji i najmoćniji model. Trebao je izaći ranije, ali ga je blokirala administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa zbog zabrinutosti oko sigurnosti, piše Tech Crunch.

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