Mnogi korisnici iPhonea ne znaju za ovu opciju koja prijevode drži podalje od oblaka

Prema zadanim postavkama, popularne aplikacije za prevođenje koriste kombinaciju obrade na i izvan uređaja. Apple Translate ima način rada u kojem snimke, tekst ili slike nikad ne bivaju poslani u oblak

Iako mnoge aplikacije i usluge koriste obradu u računalnom oblaku za pretovar teškog posla na web poslužitelje, to nije idealno za osjetljive podatke. Ako ih želite zaštititi, potrebno je naći alternative koje rade lokalno na vašem uređaju. Prema zadanim postavkama, popularne aplikacije za prevođenje koriste kombinaciju obrade na uređaju i izvan uređaja. Apple Translate ima način rada za prevođenje na uređaju u kojem snimke, tekst ili slike nikad ne bivaju poslani u oblak. Pošto se sve događa na vašem uređaju, prijevodi mogu biti brži bez latencije uključene u obradu u oblaku. Evo kako to sve funkcionira.

Paketi za obradu na uređaju Prijevod na uređaju Apple Translate ima tri glavna načina rada: Translate, Camera i Conversation. Translate preuzima tekst ili govor i pretvara ga u drugi jezik, Camera prevodi tekst koji se nalazi u vašem okruženju, dok je Conversation značajka za prijevod uživo u stvarnom vremenu između dvije osobe. Iza kulisa se odvija napredna obrada na uređaju. Kada razgovarate s Apple Translateom, vaš iPhone prvo koristi lokalne modele diktiranja za pretvaranje vašeg govora u tekst. Potom iPhoneov Neural Engine - što se na uređajima s operativnim sustavom Android i osobnim računalima naziva neuralnom procesorskom jedinicom (NPU) - transkribira vaše izgovorene riječi, koje pritom ostaju na uređaju. Za sada transkribirani tekst ostaje na izvornom jeziku. Sljedeći korak pokreće specijalizirane modele Apple Intelligence s jezičnim paketima usklađenim s jezicima na koje ili s kojih trebate prevoditi. Ovi jezični paketi govore modelima Apple Intelligence kako analizirati i prevesti tekst, uključujući kritične dijelove slagalice, poput vokabulara, sintakse i kontekstualnog slenga.