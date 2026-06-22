Želite da baterija vašeg Androida traje dulje? Pomoći će vam ove promjene u postavkama

Primjeri u nastavku temelje se na uređajima poput Google Pixela i Samsunga, no iste ili vrlo slične opcije dostupne su na većini Androida.

Moderni Androidi nude snažne performanse i velike zaslone, ali upravo te značajke najviše troše bateriju. Ako uređaj traje kraće nego što biste željeli, često nije problem u samoj bateriji, već u postavkama sustava. Uz nekoliko brzih prilagodbi moguće je značajno produljiti mu autonomiju, čak i na starijim modelima.

BILO JE I VRIJEME

Uključivanje štednje baterije

Najbrži način da se odmah produži trajanje baterije jest aktiviranje načina štednje energije. Ova opcija smanjuje pozadinske procese, ograničava sinkronizaciju i često spušta performanse sustava da bi se smanjila potrošnja energije.

Na Samsungovim uređajima nalazi se u postavkama baterije pod opcijom štednje energije, a na telefonima Google Pixel aktivira se kroz izbornik Battery Saver. U agresivnijim načinima rada moguće je dodatno ograničiti aplikacije i isključiti većinu pozadinskih aktivnosti.

Smanjenje svjetline zaslona

Zaslon je jedan od najvećih potrošača baterije na svakom pametnom telefonu. Automatska svjetlina često povećava osvjetljenje više nego što je potrebno, što dodatno skraćuje trajanje baterije.

Ručno smanjenje svjetline i isključivanje adaptivne svjetline može imati vidljiv učinak, a razlika je posebno primjetna kod OLED i AMOLED zaslona koji se koriste na većini novijih Androida.

Kontrola zaključanog zaslona

Funkcije poput uvijek uključenog zaslona prikazuju osnovne informacije čak i kada je telefon zaključan. Iako su optimizirane za nisku potrošnju, i dalje troše energiju tijekom dana.

Isključivanjem ove opcije (uđite u Settings, pa u Display te onda ugasite opciju Adaptive Brightness) ili ograničavanjem vremena prikaza moguće je uštedjeti dodatnu količinu baterije, osobito ako često ostavljate telefon neaktivnim na stolu ili u džepu.

Kraće vrijeme gašenja zaslona

Što dulje zaslon ostaje uključen, to se više energije troši. Postavljanje kraćeg vremena automatskog gašenja zaslona jednostavan je način za smanjenje nepotrebne potrošnje, a ovu opciju možete pronaći u postavkama (Settings) pod postavkama prikaza (ili Display & Brightness) i stavkom 'Screen timeout'.

Čak i razlika između jedne i nekoliko minuta može se osjetiti tijekom dana, posebno ako često provjeravate telefon, ali ga ne zaključavate odmah.

Ograničavanje rada aplikacija u pozadini

Aplikacije često nastavljaju raditi i kada nisu otvorene, što uključuje sinkronizaciju podataka, osvježavanje sadržaja i slanje obavijesti, a sve to može značajno utjecati na potrošnju baterije.

U njezinim postavkama moguće je vidjeti koje aplikacije troše najviše energije i ograničiti njihov rad u pozadini. Ovo je jedna od najučinkovitijih metoda optimizacije, osobito ako neke aplikacije rade nepotrebne procese.

Dugoročan učinak malih promjena

Svaka od ovih postavki sama po sebi donosi umjereno poboljšanje, ali zajedno mogu znatno produljiti trajanje baterije bez potrebe za zamjenom uređaja ili instalacijom dodatnih aplikacija. U praksi najviše koristi dolazi kombinacijom smanjenja svjetline, kontrole pozadinskih aplikacija i korištenja štednje baterije kada je to potrebno, piše PC Mag.