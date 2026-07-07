Više od 200.000 lažnih kondoma završilo u Europi: Pazite kako su zaobišli kontrole

Krivotvoreni kondomi u Europu su stizali iz Kine, a bili su lažno prijavljeni kao igračke kako bi izbjegli obvezne provjere koje vrijede za medicinske proizvode.

U Europskoj uniji kondomi se smatraju medicinskim proizvodima te moraju zadovoljiti stroge zahtjeve vezane uz sigurnost i kvalitetu. To uključuje provjere mikrobiološke ispravnosti, biokompatibilnosti materijala, otpornosti na pucanje i propuštanje, dimenzija, roka trajanja i stabilnosti proizvoda.

Krivotvoreni proizvodi nisu prošli nijednu od tih kontrola. 'Krivotvoreni kondomi su opasni. Nisu testirani, nisu pod nadzorom i nisu sigurni za korištenje', upozorio je glavni direktor OLAF-a Petr Klement. Takvi proizvodi povećavaju rizik od spolno prenosivih infekcija, neželjenih trudnoća, ali i izloženosti potencijalno štetnim kemikalijama i materijalima koji nisu odobreni za medicinsku upotrebu.

Zaplijenjeni u tri države

Tijekom akcije zaplijenjeno je više od 200.000 lažnih kondoma, ukupne vrijednosti veće od 200.000 eura, i to u Rumunjskoj, Srbiji i Španjolskoj. OLAF navodi da su se prodavali pod imenom i logotipom poznatog proizvođača, no nije otkrio o kojoj je robnoj marki riječ niti u kojim su državama završili u prodaji. Također nije poznato koliko je proizvoda već stiglo do potrošača.

Glasnogovornik OLAF-a rekao je za Euronews Health da zbog načina na koji djeluju međunarodne kriminalne mreže nije moguće utvrditi koliko je krivotvorenih kondoma završilo na tržištu niti identificirati kupce koji su ih možda već koristili. 'Krivotvorenu robu iznimno je teško pratiti, zbog čega je gotovo nemoguće pojedinačno upozoriti potrošače koji su možda kupili takve proizvode', poručili su iz OLAF-a.

U suradnji s kineskim vlastima istražitelji su uspjeli identificirati izvoznika odgovornog za pošiljke, no njegov identitet zasad nije objavljen.