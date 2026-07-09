Godinama se opominje djecu da previše vremena provode na mobitelu. A što je s roditeljima?

U istraživanju je sudjelovalo oko 600 američkih adolescenata u dobi od 12 do 17 godina, a mnogi su rekli da se osjećaju zanemareno ili ignorirano kada su njihovi roditelji zaokupljeni ekranom, prenosi Digital Trends.

Istraživanje objavljeno prošlog mjeseca u recenziranom znanstvenom časopisu Frontiers in Psychology, o kojem piše Bloomberg, pokazuje da učestalo korištenje pametnih telefona među roditeljima može negativno utjecati na njihov odnos s djecom.

Problem nije mobitel nego osjećaj zanemarenosti

Autori istraživanja zaključili su da pretjerano korištenje mobitela među roditeljima može pridonijeti razvoju takozvane nesigurne privrženosti (insecure attachment). Riječ je o obrascu koji može povećati sklonost anksioznosti, izbjegavanju bliskih odnosa i manjem samopouzdanju u kasnijem životu.

'To može imati vrlo nepovoljan utjecaj na osjećaj sigurnosti u odnosima, a posljedice djeca mogu nositi cijeli život', upozorio je psiholog i stručnjak za ovisnosti Don Grant, član Američkog psihološkog društva.

Kako ističe Grant, problem nije samo u količini vremena provedenog na mobitelu. Ključna je razlika između fizičke prisutnosti i emocionalne dostupnosti. Jedan od primjera iz istraživanja opisuje roditelje koji nisu propuštali školske priredbe ili sportska natjecanja svoje djece, ali su ih ona zapamtila po tome što su tijekom nastupa neprestano gledali u ekran umjesto u njih.

Fokus se prvi put prebacuje na roditelje

Većina dosadašnjih istraživanja bavila se utjecajem društvenih mreža i vremena provedenog pred ekranima na djecu. Ovo istraživanje, međutim, pažnju usmjerava na roditelje i način na koji djeca doživljavaju njihove digitalne navike. Riječ je o jednom od opsežnijih istraživanja koje proučava kako korištenje tehnologije među roditeljima oblikuje odnos roditelja i djece.

Rezultati se nadovezuju i na sve veći broj istraživanja o fenomenu poznatom kao technoference – ometanju međuljudskih odnosa zbog digitalnih uređaja. Ranija istraživanja uglavnom su analizirala njegov utjecaj na partnerske odnose, a novo istraživanje tumači da se isti obrazac javlja i u obitelji.

Takve zaključke podupiru i druga istraživanja. Prema podacima američkog Pew Research Centra iz 2024. godine, gotovo polovica tinejdžera izjavila je da su njihovi roditelji barem povremeno ometeni mobitelom prilikom druženja. Velik broj roditelja pak nije svjestan da se to događa.

Autori ističu da se godinama najveća pozornost posvećivala tome provode li djeca previše vremena pred ekranima. Novo istraživanje sugerira da bi jednako važno pitanje trebalo biti ono što djeca vide kada podignu pogled sa svojih uređaja. Jer, kako zaključuju istraživači, često ne pamte koliko su vremena roditelji proveli s njima nego jesu li u tim trenucima oni doista bili prisutni ili im je pogled bio prikovan za ekran mobitela.