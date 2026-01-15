Platforma za znanstvenike, studente i nastavnike: Srce i vodeći fakulteti pokrenuli OpenCode.HR

Platforma otvorenog programskog koda OpenCode.HR omogućuje korisnicima iz akademske i znanstvene zajednice sigurnu suradničku okolinu za razvoj, uporabu i dijeljenje programskih rješenja i projekata otvorenog koda. Istovremeno, potiče transparentnost i otvorenost te olakšava dijeljenje znanja, jer se pomoću ove platforme softver otvorenog koda može dijeliti i zajednički razvijati kao i prilagođavati raznim korisničkim potrebama, neovisno o tome tko je inicijalni auto, priopćilo je Sveučilišni računalni centar Srce.

Namijenjena je studentima koji rade projektne, seminarske i završne radove, znanstvenicima koji razvijaju znanstveni softver, nastavnicima koji žele dijeliti materijale, kod i primjere te održavati vježbe, timovima koji surađuju na projektima kao i svima koji objavljuju alate otvorenog koda.

Pristup se ostvaruje putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr ili drugog ovjerenog oblika autentikacije.