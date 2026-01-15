Platforma za znanstvenike, studente i nastavnike: Srce i vodeći fakulteti pokrenuli OpenCode.HR

U rad je puštena zajednička platforma OpenCode.HR koja članovima hrvatske akademske i znanstvene zajednice omogućuje sigurnu okolinu za razvoj, uporabu i dijeljenje programskih rješenja i projekata otvorenog koda, ali i jača međuinstitucionalnu suradnju i digitalnu suverenosti te potiče otvorenu znanost i obrazovanje
Platforma otvorenog programskog koda OpenCode.HR omogućuje korisnicima iz akademske i znanstvene zajednice sigurnu suradničku okolinu za razvoj, uporabu i dijeljenje programskih rješenja i projekata otvorenog koda. Istovremeno, potiče transparentnost i otvorenost te olakšava dijeljenje znanja, jer se pomoću ove platforme softver otvorenog koda može dijeliti i zajednički razvijati kao i prilagođavati raznim korisničkim potrebama, neovisno o tome tko je inicijalni auto, priopćilo je Sveučilišni računalni centar Srce.
Namijenjena je studentima koji rade projektne, seminarske i završne radove, znanstvenicima koji razvijaju znanstveni softver, nastavnicima koji žele dijeliti materijale, kod i primjere te održavati vježbe, timovima koji surađuju na projektima kao i svima koji objavljuju alate otvorenog koda.
Pristup se ostvaruje putem elektroničkog identiteta iz sustava AAI@EduHr ili drugog ovjerenog oblika autentikacije.
Platforma OpenCode.HR nastala je kao inicijativa Srca, zagrebačkih fakulteta elektrotehnike i računarstva; organizacije i informatike te osječkog Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, a realizirana je na infrastrukturi Srca. Koristiti je mogu osobe s važećim identitetom u sustavu AAI@EduHr, članovi uključenih ustanova te osobe kojima pristup odobravaju administratori na matičnim ustanovama.
'Platforma stvara prostor za razmjenu podataka, zajednički razvoj rješenja temeljenih na otvorenom kodu te povezivanje stručnjaka iz različitih područja. Takav oblik suradnje otvara mogućnosti za stvaranje mreža i centara izvrsnosti', rekao je dekan FER-a Vedran Bilas, naglasivši da to donosi i dodatnu vrijednost za društvo i gospodarstvo.
'Razvojem kolaboracijske platforme, koja će omogućiti povezivanje akademske i znanstvene zajednice, uspostavljaju se temelji za učinkovitiju razmjenu programskih kodova i provedbu zajedničkih projekata', dodao je dekan Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek Tomislav Matić.
Platforma omogućuje i izradu te održavanje tehničke dokumentacije u Wiki-sustavu te komunikaciju i razmjenu znanja putem Foruma.
Sadrži i brojne edukativne sadržaje dostupne online u obliku priručnika, uputa, interaktivnih tečajeva koji korisnicima omogućavaju unapređenje znanja i vještina, a Srce planira i održavanje edukacija uživo od kojih će se prva održati tijekom godišnje konferencije Srca Dani e-infrastrukture Srce DEI 2026", rekao je voditelj projekta Mijo Đerek.