Znanstvenici na pragu povijesnog proboja: Ljudi će uskoro razgovarati s dupinima?

Već se zna da su oni iznimno sposobni komunikatori. Ti uistinu posebni sisavci koriste složeno kliktanje, kriještanje i zviždukanje da bi se međusobno dozivali, sukobljavali ili privlačili partnere. Sada Google tvrdi da razvija veliki jezični model (LLM) koji bi mogao bolje razumjeti tu vokalizaciju i možda omogućiti ljudima da im odgovore.

Tvrtka tvrdi da će njihov novi model , nazvan DolphinGemma , biti javno dostupan ovog ljeta. Istraživači ujedno pokušavaju naučiti dupine da oponašaju izmišljena imena za određene predmete, piše magazin Smithsonian .

Korištenje umjetne inteligencije 'moglo bi nam dati priliku da uočimo obrasce koje iz ljudske perspektive možda ne bismo primijetili', rekla je Thea Taylor , voditeljica Sussex Dolphin Projecta u Engleskoj, koja nije uključena u Googleov projekt, za Scientific American. Oslanjanje na LLM moglo bi i znatno ubrzati analizu podataka, posao koji bi čovjeku ručno oduzeo više od sto godina.

U posljednjih 40 godina istraživači iz Projekta divljih dupina (WDP) prikupili su audio i videosnimke zajednice atlantskih pjegavih dupina (Stenella frontalis) na Bahamima. Novi model umjetne inteligencije , nazvan DolphinGemma, trenira se upravo na toj bazi podataka. Sustav analizira vokalizacije dupina , prepoznaje obrasce i predviđa što slijedi, slično kao što LLM-ovi obrađuju jezike ljudi.

Istraživači iz Googlea, WDP-a i Georgia Techa istodobno rade na uređaju nazvanom CHAT (Cetacean Hearing Augmentation Telemetry). Riječ je o nosivoj tehnologiji koja će istraživačima omogućiti generiranje zvukova nalik onima koje koristi dupini, a stvara ih umjetna inteligencija i odnose se na određene predmete u kojima oni uživaju, poput morske trave.

Par ronilaca koji nose uređaj CHAT plivat će uz dupina, 'tražeći' predmet pomoću izmišljenog zvuka i dodajući ga naprijed-natrag. Ako dupin potom bude oponašao odgovarajući zvuk, primjerice onaj za morsku travu, istraživač će ga nagraditi predajom predmeta.

'Demonstriranjem sustava među ljudima istraživači se nadaju da će prirodno znatiželjni dupini naučiti oponašati zvižduke da bi zatražili te predmete', navodi se u Googleovoj izjavi. 'S vremenom, kako se bude razumjelo sve više prirodnih zvukova dupina, i oni bi se mogli uključiti u sustav.'

Taylor je za Scientific American upozorila da će istraživači morati paziti da dupine ne treniraju. Čak i ako životinje ponavljaju zvuk, kaže, 'moramo razmotriti znači li to doista razumijevanje jezika ili je riječ o istom principu kao kad psa naučite da sjedne jer dobiva nagradu'.

U odvojenim istraživanjima umjetna inteligencija već se koristi za dekodiranje vokalizacija drugih životinja. Znanstvenici iz projekta CETI (Cetacean Translation Initiative), primjerice, primjenjuju AI kako bi bolje razumjeli ulješure. Projekt Earth Species želi svojim modelom NatureLM obraditi zvukove životinja različitih vrsta, a DeepSqueak analizira cviljenje glodavaca kako bi se utvrdilo kada su pod stresom.

Koriste li životinje uopće jezik kao ljudi?

Ipak, pitanje je li komunikacija među životinjama pravi jezik i dalje je predmet rasprava. Drugi tim znanstvenika ovog je mjeseca zaključio da glasanje bonoba dijeli ključnu značajku s ljudskim govorom. No Simon Townsend, glavni autor te studije, rekao je za NBC News da je 'jezik specifičan za ljude'.

Još 2023. godine Simon Kirby, kognitivni znanstvenik sa Sveučilišta u Edinburghu u Škotskoj, izjavio je za New York Timesa da bismo već znali imaju li životinje jezične sposobnosti slične ljudskima.

'Jezik je beskonačno složen', kaže Arik Kershenbaum, zoolog s Girton Collegea u Engleskoj koji nije uključen u Googleov projekt, za Scientific American. 'Ako imate zasebnu riječ za svaki objekt u svom okruženju, to nije jezik.'