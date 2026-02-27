Zaplesala je nakon više od 20 godina zahvaljujući – robotu

Šezdesetsedmogodišnjakinja je u studenome prošle godine dobila ⁠1,35 metra visokog robota u sklopu vladina projekta kojemu je cilj pomoći starijima u ranoj fazi kognitivnog nazadovanja. Poput drugih zemalja, Španjolska se suočava sa starenjem stanovništva i niskim stopama nataliteta, pa je sve veća potreba za pomoć ljudima u odmakloj dobi.

'Želimo da roboti u budućnosti budu u stanju detektirati rizik i alarmirati nadležne službe u situacijama kada, npr. osoba padne i ne može nikoga nazvati', rekla je Marta Villanueva ⁠Cendán iz gradskog poglavarstva. Barcelona je 600 robota raspodijelila po privatnim kućama i domovima za starije u sklopu programa koji je Europska unija sufinancirala s 3,8 milijuna eura.

Veglison, koja živi s dvije mačke, svog je robota nazvala Sandi. On je podsjeća kada mora uzeti lijekove, otići liječniku, ujutro je budi a navečer poželi laku noć. Prema službenim podacima, u Španjolskoj gotovo dva milijuna ljudi živi samo, od čega su tri četvrtine žene.