Rusija raspisala međunarodnu tjeralicu za osnivačem Telegrama

FSB je priopćio da se optužbe odnose na Telegramov propust da ukloni materijal "koji su ukrajinske specijalne službe te terorističke i ekstremističke organizacije koristile za pripremu i koordinaciju sabotaža i terorizma, masovnih ubojstava i operacija kibernetičkih prijevara unutar Ruske Federacije".

Šifrirana aplikacija

Durov i Telegram se nisu odmah oglasili. Telegram, šifrirana aplikacija za razmjenu poruka pokrenuta 2013. godine, tvrdi da ima više od milijardu korisnika i da se široko koristi i u Rusiji i u Ukrajini.