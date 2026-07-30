NASA-ina spasilačka misija u krizi: Željeli su spasiti umirući teleskop, a onda je sve krenulo u krivo

Trebala je to bili neviđena i rizična misija spašavanja 'umirućeg' teleskopa Swift. No, situacija je izmaknula kontroli
Kad je NASA prošlog mjeseca objavila da kreće u misiju više od dva desetljeća starog teleskopa Swift koji je počeo padati prema Zemlji, mnogi su sa zanimanjem pratili izvještaje o toj misiji.
Ideja je bila da uz pomoć specijaliziranog svemirskog tegljača pogurnu Swift natrag u višu orbitu i tako mu produlje radni vijek.
No, čini se kako nije teleskop taj kojem je potrebna pomoć. Ubrzo nakon lansiranja svemirske letjelice nazvane LINK, 3. srpnja, tvrtka koja ju je izgradila, Katalyst Space, objavila je kako je letjelica doživjela niz nesretnih događaja i kreće se izvan kontrole.
Iz NASA-e su priznali da je letjelica 'imala problema s kontrolom položaja', što je 'uzrokovalo okretanje letjelice i sporadičan prekid komunikacije'.
'Preliminarna istraga pokazuje da dva od tri LINK-ova reakcijska kotača trenutno nisu operativna, a postoji i određeni gubitak funkcionalnosti u njegovom sustavu hladnog plinskog potisnika', napomenula je NASA. Reakcijski kotači su zamašnjaci pokretani motorom koje svemirske letjelice koriste za kontrolu položaja.
Dobra je stvar u cijeloj situaciji, što su ostali podsustavi LINK-a još uvijek funkcionalni pa zemaljska ekipa može komunicirati sa svemirskom letjelicom.
To ekipi iz Katalyst Spacea daje nadu da će uspjeti zaustaviti nekontrolirano okretanje letjelice i, eventualno, nastaviti s originalnom misijom spašavanja Swifta.
No, problem je što vrijeme brzo istječe, jer Swift i dalje pada prema Zemlji, a ako se spusti previše nisko, ništa ga neće spasiti od ulaska u atmosferu i izgaranja.
S obzirom na to da je Swift, iako star 22 godine, još uvijek jedini orbitalni teleskop koji može detektirati gama-zrake, jasno je zašto je NASA bila spremna izdvojiti čak 30 milijuna dolara kako bi ga spasila.
Pitanje je samo hoće li od te misije spašavanja u konačnici biti išta osim dobrog pokušaja.