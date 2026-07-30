NASA-ina spasilačka misija u krizi: Željeli su spasiti umirući teleskop, a onda je sve krenulo u krivo

No, čini se kako nije teleskop taj kojem je potrebna pomoć. Ubrzo nakon lansiranja svemirske letjelice nazvane LINK, 3. srpnja, tvrtka koja ju je izgradila, Katalyst Space , objavila je kako je letjelica doživjela niz nesretnih događaja i kreće se izvan kontrole.

Ideja je bila da uz pomoć specijaliziranog svemirskog tegljača pogurnu Swift natrag u višu orbitu i tako mu produlje radni vijek.

Kad je NASA prošlog mjeseca objavila da kreće u misiju više od dva desetljeća starog teleskopa Swift koji je počeo padati prema Zemlji, mnogi su sa zanimanjem pratili izvještaje o toj misiji.

Iz NASA-e su priznali da je letjelica 'imala problema s kontrolom položaja', što je 'uzrokovalo okretanje letjelice i sporadičan prekid komunikacije'.

'Preliminarna istraga pokazuje da dva od tri LINK-ova reakcijska kotača trenutno nisu operativna, a postoji i određeni gubitak funkcionalnosti u njegovom sustavu hladnog plinskog potisnika', napomenula je NASA. Reakcijski kotači su zamašnjaci pokretani motorom koje svemirske letjelice koriste za kontrolu položaja.

Dobra je stvar u cijeloj situaciji, što su ostali podsustavi LINK-a još uvijek funkcionalni pa zemaljska ekipa može komunicirati sa svemirskom letjelicom.

To ekipi iz Katalyst Spacea daje nadu da će uspjeti zaustaviti nekontrolirano okretanje letjelice i, eventualno, nastaviti s originalnom misijom spašavanja Swifta.

No, problem je što vrijeme brzo istječe, jer Swift i dalje pada prema Zemlji, a ako se spusti previše nisko, ništa ga neće spasiti od ulaska u atmosferu i izgaranja.

S obzirom na to da je Swift, iako star 22 godine, još uvijek jedini orbitalni teleskop koji može detektirati gama-zrake, jasno je zašto je NASA bila spremna izdvojiti čak 30 milijuna dolara kako bi ga spasila.

Pitanje je samo hoće li od te misije spašavanja u konačnici biti išta osim dobrog pokušaja.