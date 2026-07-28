Novi udar na Kinu: Trumpova administracija zabranjuje kineske humanoidne robote u SAD-u

Trumpova administracija ovim zabranama pokušava zaštititi američki lanac opskrbe za umjetnu inteligenciju od kineske prijetnje, krađe podataka i kibernetičkih napada, a istovremeno prebaciti proizvodnju u SAD, navodi Reuters .

Savezna komisija za komunikacije (FCC) objavila je mjere koje zabranjuju kineski uvoz novih humanoidnih i četveronožnih robota, kao i invertera koji omogućuju spajanje obnovljivih izvora energije i baterija na elektroenergetske mreže i opremu podatkovnih centara.

'Ovi uređaji mogli bi stvoriti ranjivosti u lancu opskrbe koje bi mogle narušiti američku ekonomsku i nacionalnu sigurnost te bi mogli stvoriti kibernetički rizik koji bi ugrozio američku kritičnu infrastrukturu. FCC će nastaviti davati svoj doprinos u osiguravanju kritičnih američkih lanaca opskrbe', istaknuo je predsjednik FCC-a Brendan Carr u priopćenju za javnost.



Objavljene mjere primjenjuju se samo na modele robota i invertera koji još nisu pušteni u prodaju. No, ističe Reuters, FCC ima mogućnost opozvati autorizacije za prodaju modela koji su već odobreni za američko tržište.

Očekuje se da će američki potez najviše pogoditi kineskog proizvođača robot Unitree. Radi se o jednoj od tri kineske tvrtke koje dominiraju u industriji humanoidnih robota. Upravo je ova tvrtka nedavno dodana na Pentagonov popis tvrtki koje navodno podupire kineska vojska.

Unitree je nedavno sklopio partnerstvo s američkom Nvidijom za korištenje vrhunskog Blackwell AI čipa u njihovim robotima. Iako je Nvidija izjavila da će podaci s robota ostati u SAD-u te da su najveći kupci tih robota američke akademske i istraživačke institucije, FCC je upozorio da roboti 'prikupljaju podatke koje bi zlonamjerni akteri mogli iskoristiti za nadzor Amerikanaca, poboljšanje sposobnosti stranih obavještajnih službi ili daljinsko upravljanje robotima'.



S druge strane, FCC-eve zabrane vezane uz invertere, najviše će pogoditi Sungrow Power Supply i Huawei, koji je već pod snažnim sankcijama SAD-a. Te dvije tvrtke proširile su svoj utjecaj na tržištu invertera nuđenjem svojih proizvoda po znatno nižim cijenama od konkurencije.

Američke vlasti žele izbjeći potencijalnu hakersku kampanju, poput one iz 2023. godine, kad su napadači skrivali napade na američku kritičnu infrastrukturu preuzimanjem kontrole nad ruterima građana.