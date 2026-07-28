Šverc pod krinkom turizma: Novi most Moskve i Pjongjanga zapravo je tajni koridor?

Most prelazi rijeku Tumen između Hasana na ruskom Dalekom istoku i Tumangana u Sjevernoj Koreji, na udaljenom i rijetko naseljenom dijelu granice nedaleko od obale.

Sama konstrukcija mosta uglavnom je završena, a Sjeverna Koreja dovršila je i carinske, skladišne i karantenske objekte na svojoj strani. Otvaranje je bilo najavljeno za 19. lipnja, no radovi na velikom carinskom kompleksu s ruske strane kasne pa novi datum početka prometa još nije objavljen.

Nova prometnica nalazi se uz Most prijateljstva, dosad jedinu fizičku vezu između dviju zemalja i njihov jedini željeznički prijelaz. Ukrajinska organizacija za ljudska prava Truth Hounds, koja je provela analizu satelitskih snimki i drugih javno dostupnih izvora, smatra da cestovni prijelaz treba promatrati prije svega kao strateški vojni koridor.

Prema istrazi, kamionski promet mnogo je teže sustavno nadzirati satelitima nego željeznički. Cestovne mreže Rusije i Sjeverne Koreje znatno su razgranatije od željezničkih, teret se može utovarivati i istovarivati na velikom broju lokacija, a kamioni kraće ostaju izloženi satelitskom promatranju.

Željeznički vagoni pritom često već svojim oblikom otkrivaju kakvu vrstu tereta prevoze, dok su određeni tereti vidljivi jer se prevoze u otvorenim vagonima. 'Kamioni, nasuprot tome, na satelitskim snimkama gotovo uvijek izgledaju jednako', rekao je za Guardian Nazar Myhun, koji je vodio istraživanje Truth Houndsa.

Lakše prikriti prijevoz vojnika i oružja

Cestovni promet omogućuje i brži utovar i istovar od željezničkog, a teret nije vezan uz nekolicinu velikih i lako nadziranih kolodvora i logističkih čvorišta.

Dodatni problem željezničkom prometu predstavlja razlika između ruskog i sjevernokorejskog kolosijeka. Kotači vagona moraju se prilagoditi prije nego što vlakovi mogu nastaviti put kroz drugu zemlju, dok cestovni most nema takvo ograničenje.

Truth Hounds zbog toga zaključuje da bi novi prijelaz mogao služiti za prijevoz sjevernokorejskih vojnika, građevinskih brigada i vojnih dužnosnika u Rusiju. U suprotnom bi smjeru prema Sjevernoj Koreji mogli putovati ruska tehnologija, oprema, sirovine i drugi resursi.

Satelitske snimke pokazuju da je na ruskoj strani izgrađena i prateća infrastruktura, uključujući sletište za helikoptere. Planirani granični prijelaz trebao bi imati deset prometnih trakova. Most preko Tumena dug je oko kilometar i širok sedam metara te ima dvije prometne trake. Zajedno s pristupnim cestama, cijeli novi prometni pravac dug je približno 4,7 kilometara.

Rusija i Sjeverna Koreja odbacuju takvo tumačenje projekta. Ruski ministar prometa Andrej Nikitin rekao je da će most povećati međusobnu trgovinu, poboljšati logistiku i ojačati kulturne veze između dviju zemalja. Sjevernokorejska državna agencija KCNA također tvrdi da će prijelaz olakšati putovanja, turizam i razmjenu robe.

Istraživači Truth Houndsa, međutim, upozoravaju da je ekonomsko opravdanje projekta upitno. Procjenjuje se da most stoji više od 100 milijuna dolara, dok je bilateralna trgovina Rusije i Sjeverne Koreje 2024. navodno vrijedila tek oko 34 milijuna dolara.

Turistički promet također je ograničen. Oko 10.000 Rusa posjetilo je Sjevernu Koreju 2025., uglavnom u sklopu strogo nadziranih organiziranih putovanja. Pjongjang, glavno odredište većine stranih posjetitelja, udaljen je više od 500 kilometara od novog prijelaza.

Vojni savez Moskve i Pjongjanga

Gradnja mosta počela je nakon što su ruski predsjednik Vladimir Putin i sjevernokorejski čelnik Kim Jong-un u lipnju 2024. potpisali sporazum o sveobuhvatnom strateškom partnerstvu, koji uključuje i obvezu uzajamne pomoći u slučaju napada na jednu od država.

Njihova se vojna suradnja od tada proširila. Sjeverna Koreja opskrbljivala je Rusiju topničkim streljivom i balističkim projektilima, a u Rusiju je poslala i tisuće vojnika koji su sudjelovali u borbama protiv ukrajinskih snaga u Kurskoj oblasti. Prema ukrajinskim procjenama, u Rusiji je dosad bilo raspoređeno oko 14.000 sjevernokorejskih vojnika. Moskva i Pjongjang njihovo su sudjelovanje u ratu javno priznali u travnju 2025., nakon mjeseci šutnje.

Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski sada tvrdi da se Rusija priprema primiti još 30.000 sjevernokorejskih vojnika. Prema njegovim riječima, pripreme za njihov dolazak od lipnja se provode u ruskoj Voronješkoj oblasti. Zelenski je također upozorio da Sjeverna Koreja Rusiji priprema nove lansere za balističke projektile. Reuters nije naveo neovisnu potvrdu ukrajinskih tvrdnji.

Suradnja nije jednosmjerna. Zapadne i azijske zemlje strahuju da Rusija zauzvrat Sjevernoj Koreji pruža vojnu, svemirsku i raketnu tehnologiju, čime Pjongjang dobiva znanje koje može iskoristiti za razvoj vlastitog naoružanja.

Truth Hounds smatra da novi most olakšava tu razmjenu i čini je manje transparentnom. Organizacija suradnju Moskve i Pjongjanga opisuje kao jedan od važnih čimbenika koji utječu na sposobnost Rusije da nastavi rat protiv Ukrajine, ali i kao rastuću prijetnju sigurnosti država u istočnoj Aziji.

Kremlj nije odgovorio na tvrdnje iznesene u istrazi.