U kripti u Italiji pronađeni očuvani posmrtni ostaci novorođenčeta stari oko 200 godina

Otkrili su ga antropolozi iz organizacije AITA Bioarchaeology tijekom iskapanja na groblju Mortorino , a ono se sastoji od niza kripti smještenih oko samostanskog klaustra.

Tijekom arheoloških istraživanja u San Fioranu na sjeveru Italije otkriven je iznimno očuvan drveni lijes s posmrtnim ostacima novorođenčeta starima oko 200 godina. Stručnjaci ističu da je riječ o vrlo rijetkom nalazu koji bi mogao pružiti nove spoznaje o dječjoj smrtnosti i pogrebnim običajima početkom 19. stoljeća .

Izvanredno očuvani ostaci

U malom drvenom lijesu istraživači su pronašli ostatke novorođenčeta umotanog u tkaninu, pri čemu su sačuvani i kosa i drugi organski materijali koji se u pravilu raspadnu tijekom stoljeća. Prema riječima antropologinje Nataše Šarkić iz AITA Bioarchaeologyja, ovakvi su nalazi iznimno rijetki.

'U arheološkim nalazištima ljudski ostaci nakon otprilike 200 godina uglavnom su potpuno svedeni na kostur. Iako povremeno pronalazimo ostatke djece, gotovo potpuno očuvan lijes s ostacima novorođenčeta, tkaninom, kosom i drugim organskim materijalima izuzetno je rijedak', izjavila je Šarkić za Newsweek.

Stručnjaci smatraju da kripte pružaju posebne uvjete za to: stabilnu temperaturu, visoku vlažnost i kemijski sastav okoliša, a oni su omogućili dugoročno očuvanje materijala, što inače ne bi bilo moguće.

Prilika za nova istraživanja

Istraživači su pored novorođenčeta pronašli ostatke još jednog djeteta, za koje procjenjuju da je umrlo u dobi od oko četiri i pol mjeseca, te takvi nalazi pružaju rijetku priliku za proučavanje života i smrti najmlađih članova zajednice prije dva stoljeća.

Iako se identitet pronađenog novorođenčeta nije mogao utvrditi, povijesni zapisi iz San Fiorana pokazuju da je smrtnost dojenčadi u to vrijeme bila vrlo visoka. Zbog očuvanih mekih tkiva istraživači zasad ne mogu provesti klasičnu antropološku analizu posmrtnih ostataka, stoga planiraju koristiti računalnu tomografiju koja će omogućiti detaljan pregled mumificiranih ostataka bez njihova oštećivanja.

Na taj se način nadaju prikupiti podatke o zdravstvenom stanju, razvoju i mogućim uzrocima smrti djece, piše Newsweek.

Iskopavanja se provode u sklopu projekta obnove povijesnih kripti koje su pretrpjele oštećenja zbog prodora vode i izrazito visoke vlage, što je ugrozilo i zidne freske. Nakon završetka istraživanja i restauratorskih radova svi će pronađeni posmrtni ostaci biti vraćeni na svoja mjesta.

Istraživači ističu da projekt pokazuje to da bioarheologija i zaštita kulturne baštine mogu zajedno doprinijeti boljem razumijevanju života prošlih zajednica, ali i očuvanju vrijednih povijesnih lokaliteta za buduće generacije.