Projekt Rijeka Gateway opremljen 5G mrežom Hrvatskog Telekoma među najboljim projektima digitalne povezivosti u Europi

L. Š.

08.10.2025 u 12:44

Dodjela nagrada Izvor: Licencirane fotografije / Autor: Hrvatski Telekom
Projekt Rijeka Gateway 5G Campus Network, u kojem je Hrvatski Telekom opremio 5G mrežom novi kontejnerski terminal, prepoznat je kao jedan od najinovativnijih projekata digitalne povezivosti u Europi. Na jučerašnjoj svečanoj dodjeli nagrada European Digital Connectivity Awards 2025 u Bruxellesu, Rijeka Gateway našao se među tri najbolja projekta u kategoriji 'Izvrsnost i inovacija u implementaciji infrastrukture spremne za gigabitni internet' čime je stekao ugledno međunarodno priznanje

'Činjenica da je Rijeka Gateway proglašen strateški važnim za Hrvatsku dovoljno govori o njegovoj vrijednosti i značaju. Iznimno sam ponosna što je naš projekt prepoznat među najboljima od najboljih u cijeloj EU. Cjelovitim rješenjem i mrežnom infrastrukturom temeljenom na 5G tehnologiji doprinijeli smo da se Rijeka Gateway s razlogom smatra najnaprednijim kontejnerskim terminalom u regiji te smo postavili nove standarde u realizaciji poslovno kritične komunikacije prilagodljive potrebi svakog našeg poslovnog korisnika', istaknula je Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma.

Europska nagrada za digitalnu povezivost prepoznaje najistaknutije projekte uvođenja digitalnih mreža diljem Europe, ističući one infrastrukturne inicijative koje omogućuju brzu i visoko-kapacitivnu povezivost.

'Rijeka Gateway nije samo tehnološki, već i organizacijski i poslovni model koji daje jasan primjer kako izgleda moderna, industrijska 5G implementacija. Biti u društvu s ovakva dva vrijedna projekta potvrđuje poziciju Hrvatske kao lidera u digitalnoj transformaciji industrije, te pokazuje da Hrvatska može biti dom za najnaprednija tehnološka rješenja koja konkuriraju na europskoj razini', izjavio je Robert Manenica, principal u Sektoru za razvoj i upravljanje portfeljem usluga za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma i voditelj projekta Rijeka Gateway.

Uloga Hrvatskog Telekoma u ovom projektu bila je opremanje 5G mrežom novog kontejnerskog terminala u Rijeci, što predstavlja značajan korak naprijed u evoluciji 5G tehnologije u pomorskoj industriji. HT pruža cjelovitu Managed Service uslugu 5G komunikacije po sistemu ključ u ruke. Riječ je o inovativnom rješenju koje kombinira javnu 5G infrastrukturu s privatnim sliceom, sigurnosno zaštićenim i optimiziranim za industrijske potrebe. Time su osigurane sve prednosti privatne mreže - visoka dostupnost, niska latencija, sigurnost - bez potrebe za vlastitim specijaliziranim 5G timom infrastrukturom. To je prvi takav primjer u DT Grupi, a vjerojatno i šire u Europi.

European Digital Connectivity Awards 2025 se dodjeljuju u tri kategorije, a u svakoj su odabrana po tri istaknuta finalista. Nagradu za najinovativniji projekt u kategoriji u kojoj je bio i Rijeka Gateway dobio je projekt Hola 5G Oulu iz Finske za primjenu prve privatne 5G standalone mreže u europskoj bolnici.

Glavna uprava za komunikacijske mreže, sadržaj i tehnologiju (DG CONNECT) Europske komisije zadužena je za dodjelu ovih nagrada, koje prepoznaju projekte sa stvarnim utjecajem na ubrzavanje digitalne povezivosti diljem Europe.

